Het pand van restaurant De Koperen Tuin in de Prinsentuin in Leeuwarden is verkocht. De exploitatie (restaurant en verhuur) door Coen van Eck loopt gewoon door.

De nieuwe eigenaar van het beeldbepalende en historische pand is de nieuwe maatschap die gevormd wordt door Bas Hollenberg, Arjen Rusticus en Johannes Klaversma. Hollenberg en Rusticus verkochten een jaar geleden hun horecazaken Walrus (Sneek en Leeuwarden) aan Klaversma. Klaversma is sinds kort aangehaakt aan het duo. Het drietal stapt nu in De Koperen Tuin.

De Koperen Tuin werd in de jaren negentig van de vorige eeuw eigendom van de vastgoedmannen Dirk Bootsma en Siep Jan Wiersma (Waterinvest). Zij namen het pand over van Theo Douma die hiervoor de Theeschenkerij had omgevormd naar De Koperen Tuin. Bootsma en Wiersma hebben nu hun pand verkocht; de overdrachtsakte is per vandaag gepasseerd. De vastgoedmannen zijn ook eigenaar van het leegstaande grand-café Rembrandt aan de Stationsweg in Leeuwarden.

Coen van Eck blijft aan als horecaman in De Koperen Tuin. Van Eck loopt overigens wel met plannen rond om de exploitatie-vorm, wegens malheur aan zijn voet, enigszins te wijzigen. ‘Dan moet je maar niet uit een boom vallen.’