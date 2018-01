Nu de Cavalo Nero ook regelmatig in de receptenpagina’s van damesbladen verschijnt, is het eigenlijk wel de hoogste tijd dat er ook in deze rubriek aandacht aan geschonken wordt. Cavalo Nero heet in goed Nederlands palmkool en is familie van onze boerenkool. Aan de mensen die nadat ze dit gelezen hebben meteen met de stamper in de hand naar de supermarkt rennen om een fabrieksrookworst te halen, zou ik willen zeggen wacht daar nog even mee.

Palmkool is het elegante Zuid-Europese neefje en daar past volstrekt geen zoute worst met ingespoten rookaroma bij. Een mooie in de wind gedroogde prosciutto zou kunnen, of wat plakjes salame. En met palmkool t ook niet gestampt zoals je in onderstaand recept kunt zien.

Benodigdheden:

4 eetlepels zonnebloemolie

1 ui, in dunne ringen gesneden

2 tenen knoflook uit de knijper

1 theelepel gemalen komijn

1 theelepel gemalen korianderzaad

3 tomaten, fijngehakt zonder de zaadjes

100 gram Parmaham, in kleine blokjes gesneden

600 gram palmkool

Bereidingswijze:

Rits de dikke nerven uit de palmkoolbladeren. Kook ze 3 minuten in ruim water. Giet ze daarna af. Verhit de zonnebloemolie in een wok of een ruime pan. Fruit hierin de ui en de knoflook zacht. Voeg de blokjes Parmaham toe en bak deze een paar minuten mee. Voeg de komijn en de koriander toe en fruit dit 1 minuut mee. Voeg nu d gehakte tomaten en de palmkoolbladeren toe. Draai het vuur hoog en schep alles door elkaar tot de kool warm is. Serveer de kool meteen naast een stukje rood vlees.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma