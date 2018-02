(Tekst: Vrij Baan!)

Aannemer De Boer en de Groot is gestart met het trillen van de buispalen bij de voormalige Zwettebrug in het Van Harinxmakanaal. De palen zijn nodig voor het nieuwe stalen geleidewerk, dat in losse elementen per schip is aangevoerd.

Buizen van 20 meter lengte

De buispalen variëren in doorsnede van 90 cm tot 180 cm en zijn gemiddeld 20 m lang. Ze worden met een draadkraan op een ponton in het kanaal geplaatst. Na het aanbrengen van de buispalen worden de horizontale elementen op de buispalen gelast.

