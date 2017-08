(tekst: persbericht)

PAL GroenLinks zoekt gezichten voor verkiezingscampagne

PAL GroenLinks zoekt inwoners uit de nieuwe gemeente Leeuwarden die het gezicht willen zijn voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen op 22 november. ‘Met de campagne willen we inwoners een stem geven. De verkiezingen draaien niet om ons, de kandidaten, maar om wat inwoners willen met hun gemeente’, vertelt Femke Molenaar, campagneleider en kandidaat-raadslid voor PAL GroenLinks.

PAL Groenlinks wil de komende vier jaar een gemeente die investeert in duurzaamheid, die armoede bestrijdt en de voorzieningen in de dorpen wil behouden. ‘In onze campagne op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen willen wij de inwoners van de gemeente Leeuwarden die daar net zo over denken een gezicht geven en een podium bieden door hen in onze uitingen te laten vertellen waarom zij op ons gaan stemmen.’

De eerste aanmelding is inmiddels binnen. Het gaat om een uitbater van een dorpshuis in een van de dorpen die straks deel gaan uitmaken van de gemeente Leeuwarden.

Inwoners van de nieuwe gemeente Leeuwarden die graag met hun gezicht op de campagne-uitingen van PAL GroenLinks willen kunnen zich melden bij Femke Molenaar: f.molenaar@palgroenlinks.nl.