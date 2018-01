(tekst: PAL/GroenLinks)

Onderwerp: Archeologische vondsten Werpsterhoek

In de Leeuwarder Courant van zaterdag 27 januari 2018 stond een bericht met de kop “Archeoloog: Leeuwarden verkwanselde Erfgoed”. Het artikel gaat over archeologische vondsten die zijn gedaan nabij de Werpsterhoek, op de locatie waar veefokbedrijf CRV nieuwbouw heeft gerealiseerd. Tijdens de opgravingen ging het opgravende bedrijf Archeodienst failliet. In het artikel wordt de gemeente door de voormalige eigenaar van het bedrijf het verwijt gemaakt dat zij “het grootste deel van een archeologische vindplaats bewust heeft laten weggraven”. Ook wordt vermeld dat een asbestvervuiling is verzwegen, mede omdat de gemeente graag het bedrijf CRV binnen wilde halen.

De fractie van PAL GroenLinks vindt het documenteren van historisch erfgoed van belang en hecht ook aan een overheid die daar transparant mee omgaat.

PAL GroenLinks heeft daarom een aantal schriftelijke vragen aan het College van de Gemeente Leeuwarden gesteld.