(tekst: café Weltschmertz)

Overheden zijn de grootste producenten van nepnieuws

De overheden hebben het meeste belang hebben bij de vertekening van de werkelijkheid. Vreemd is alleen dat de journalistiek en de media daar zo mee aan de haal gaan.

Het eerste interview van politicoloog en historicus Coen de Jong voor CWS met professor Cees Hamelink. Hamelink is emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Media, Religie en Cultuur aan de Vrije Universiteit. Professor Hamelink heeft zich op vele terreinen ingezet voor de mensenrechten. Ook was hij persoonlijk adviseur van de toenmalige Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan.

Sinds Donald Trump is aangetreden is de constructie van gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden en het liegen en bedriegen aan de orde van de dag. De media wordt daarbij verweten, dat zij de veroorzaker is van al die onbetrouwbare berichtgeving. Je moet dus gaan kijken waar die berichten dan vandaan komen. Dan kijk je niet alleen naar Nederland maar wereld wijd wat de veroorzaker is van die vertekening van de werkelijkheid. Dan blijkt dat overheden het meest belang hebben bij die vertekening. Een Amerikaanse journaliste klapte onlangs uit de school met de opmerkelijke mededeling dat de Amerikaanse overheid CNN jarenlang betaalde om fakenieuws te produceren. Een belangrijk voorbeeld:

Op 10 oktober 1990 zorgt de emotionele getuigenis van het Koeweitse meisje Nayirah voor de start van de eerste Golfoorlog. Nayirah verklaart dat Iraakse soldaten in Koeweit baby’s uit de couveuses halen en ze op de koude ziekenhuisvloer voor dood achterlaten. De getuigenis blijkt achteraf nep. Nayirah is ingehuurd door een pr-agentschap uit de Verenigde Staten. Dit voorbeeld is volgens professor Hamelink waarom de waarheid b.v. altijd als eerste sneuvelt in een oorlog.

