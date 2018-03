Eigenlijk geen inspiratie voor een stukje, gelukkig viel net op tijd een krantje over bedrijventerrein de Zwette op de deurmat. Bedrijven die uit Leeuwarden vertrekken is geen nieuws, bedrijven die zich in de stad vestigen wel. Twee bedrijven uit Wommels verkasten naar Leeuwarden om hier door te kunnen groeien. Dat lezen we natuurlijk graag. Redenen voor verhuizing zijn gebrek aan groeiperspectief in de oorspronkelijke plaats van oprichting en de aanwezigheid van het instituut voor watertechnologie Wetsus. Die organisatie is de kern van een kenniscluster rondom water geworden. Het is aardig en leerzaam om deze situatie te vergelijken met een tweetal productiebedrijven in de zuivelsector. Zowel de Condens als CSK waar ze stremsel voor de kaasindustrie maken hebben een afdeling R&D in de voedselvallei rondom Wageningen. Dat die bedrijven nog in Leeuwarden zitten en niet ergens anders heeft te maken met het feit dat elders geen kostenvoordeel is te realiseren. De productie hier opdoeken en elders opnieuw beginnen kost meer geld dan dat het oplevert. Hoewel productiebedrijven zijn ze zeer kennisintensief. Geen enkel zuivelbedrijf kan alle relevante zuivelkennis in huis hebben, een goede reden om elkaar op te zoeken en aldus ontstaat er een kenniscluster. In Leeuwarden is er zodoende een kenniscluster rondom watertechnologie ontstaan. Meer geluk dan wijsheid, de financiering van Wetsus is overigens nog steeds niet structureel geregeld. Je kunt als gemeente proberen duizend banen bij elkaar te scharrelen, je kunt ook proberen een nieuw kenniscluster van de grond te krijgen. Hoewel je kunt zien dat zo’n cluster werkt gebeurt er opmerkelijk weinig om wat nieuws te realiseren.

Fries museum wint prestigieuze prijs naar aanleiding van de tentoonstelling over de schilder Lourens Alma Tadema. Je zou verwachten dat provinciale politici niet alleen verheugd zijn over het winnen van de prijs maar dat ook belonen met het beschikbaar stellen van middelen voor het organiseren van nog meer blockbusters. Voor zover ik weet zitten die wegens een gebrek aan middelen niet in de pijplijn, na 2018 valt er naar verwachting niet veel te beleven in het Fries museum. Sneu voor al die toeristen die inmiddels de weg naar Leeuwarden weten te vinden.

Over een jaar verkiezingen voor provinciale staten, geen idee welke successen de collegepartijen proberen te claimen. Legio mogelijkheden voor meer welvaart en werkgelegenheid, het College van Gedeputeerde Staten weet ze niet te benutten. Echt inspirerend kun je ze inderdaad niet noemen. Voor de inwoners van Friesland is een schone taak weggelegd: zoveel mogelijk middelen op begrotingen voor 2019 te reserveren voor een vervolg op LF2018. Politici gaan het mogelijkerwijs niet uit zichzelf doen.

