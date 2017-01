(tekst: Persbericht)

Het Leeuwarder Salonorkest Sinnema begint het nieuwe jaar goed: het orkest geeft maar liefst vier nieuwjaarsconcerten. Het repertoire gaat van Strauss tot Yesterday van de Beatles. Op 15 januari spelen ze in hun ‘geboortestad’ Leeuwarden.

Oudste salonorkest van Nederland

Salonorkest Sinnema mag zichzelf het oudste salonorkest van Nederland noemen. Het is in 1918 door Leendert Sinnema opgericht en droeg de naam Kamermuziekvereeniging Leeuwarden. In de oorlog werd Sinnema vanwege verzetswerk opgepakt en omgebracht. Als eerbetoon aan hem kreeg het orkest na de oorlog de naam Salonorkest Sinnema.

Het orkest begon met wat strijkers, een trompet, een trombone en een xylofoon. Met de jaren zijn er ook fluiten, een hobo, klarinet, fagot, hoorn en saxofoons bijgekomen, en de xylofoon is door een drumstel vervangen. Het orkest bestaat momenteel uit 21 leden en staat onder leiding van de bevlogen dirigente Nynke Jaarsma.

‘Vrolijke muziek werkt aanstekelijk’

Hoe kan het dat het orkest na al die jaren nog bestaat? Voorzitter Durk Overal: “We proberen telkens met onze tijd mee te gaan, muziek te spelen die jong en oud aanspreekt.” Dat het orkest ook jong publiek aanspreekt, was te zien tijdens de Midnight Walk, waar het orkest dit jaar voor de tweede keer aan meedeed. De vrolijke muziek werkte aanstekelijk en honderden wandelaars liepen swingend voorbij.

In 2018 gaat het orkest zijn 100ste verjaardag groots vieren. Maar eerst komt 2017 nog, een jaar met een alweer goed gevulde agenda. Vooral als nieuwjaarsconcertengever doet het orkest het goed. Op 15 januari treden ze op in de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden. Het orkest speelt dan ook de compositie Landmannalaugar, vernoemd naar een regio in IJsland. Het werk is gecomponeerd door orkestlid Truus de Vries (1986).

In mei en juni organiseert het orkest het project Samen Lekker Musiceren, waarin ze (jonge) muzikanten ervaring laten opdoen in het spelen in een orkest. Overal: “We spelen allerlei soorten muziek, waardoor je van alles wat meekrijgt.” Over het aantal leden hebben ze niets te klagen, maar strijkers zijn wel lastig te vinden. Door het project hoopt het orkest meer naamsbekendheid te krijgen en wie weet blijft er wel een strijker hangen?