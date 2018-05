(tekst: Jan Post Stichting Blut)

MINIMA ! Kaalgeplukten blutterikken en bloterikken verenigt u!

DE FABEL VAN DE DEMOCRATIE.

De woorden van de regering waren weer ongelooflijk: we zouden er dit jaar 0,45 procent bij krijgen. Als ik dit getal zie dan zeg ik: vier en een half promille. Ik heb nog ULO gehad en kan dus een beetje rekenen en door dit half -procentige nieuws laat ik me niet verneuken. Kamerleden wel, van dit getal krijgen ze prompt een delirium, waar ze nog een jaar lang van in beschonken en onbeschonken staat feest van vieren. Hebben we het klootjesvolk mooi besodemieterd: Weer een miljard bespaard op die ouwen, zwakken, lichamelijk en geestelijk beperkten en de armen! Houd dit miljard even in de gaten, ik kom er aan het eind van het verhaal nog op terug.

HOEVEEL ga ik er dit jaar eigenlijk op achteruit? Want dat is al sinds de bankencrisis aan de gang. En sinds 2012 de redding van de banken gaat het nog harder achteruit. Voor dit jaar bekijk ik, wat de minima te wachten staat: extra kosten op energie leverantie, verhogingen onroerend goed belasting. Kosten van levensmiddelen en noodzakelijke levensbehoeften stijgen, ziektekosten flink omhoog en een inflatie die de pan uitrijst. Uit de losse pols gerekend, gaan we er dit jaar zeker € 45.- per maand op achteruit – op zijn minst en dan komt in juni de huurverhoging nog. Bij een huur van € 500.- is dat nog eens 15 euro. Tel dat er bij op. Dat is zestig per maand minder. En vertelt een AOW-er me en maar vier euro er bij, is het niet beschamend? Dat gaat al 5 jaar zo, dat wil zeggen dat we in 5 jaar een kwart minder kunnen besteden en we hebben al niets! Ook de andere minima voelen de gevolgen ervan. Niet alleen de meeste ouderen zitten al in de onderkleren achter de dode geraniums met deze nieuwe dooie mus. Dit treft meer mensen dan die in de bijstand hard. Zelfs minimumloners zien hun kledingstukken uiteenvallen tot ze met de laatste draad hun kleding, hun bescherming tegen willekeur en machtsmisbruik en tegen de elementen hebben ingeleverd.

EN DAT ALLEMAAL dankzij het onvolprezen democratische systeem. Dank zij de evenredige vertegenwoordiging. Misschien moet ik dat nog even uitleggen met een paar voorbeelden. Als er 1000 kieviten zijn en 500 grutto’s, 10 aasgieren en een duif, dan komen er 10 kieviten en 5 grutto’s in de vogelraad. Aasgieren niet, daar zijn er te weinig van en de vredesduif blijft maar koeren dat een ieder doet wat de aasgieren niet afkeuren. OF: neem 5 miljoen bijstandtrekkers en 7 miljoen minimumloners – met jong en oud, groot en klein bij elkaar zijn dit zo ongeveer de cijfers voor Nederland – en 4 miljoen in de modale sector, dan blijven er nog een miljoen rijken en superrijken over. Die supers zijn de aasgieren, die zijn met te weinig om mee te mogen praten. Maar ze vertellen wel wat de modalen en supers in hun raad mogen zeggen. In onze tweede kamer zouden dus 50 Bijstanders zitten, en 70 MM-lijers (afkorting voor onderbetaalde loonslaven) en 30 van de “M+” en “M+66”-sector , oftewel de modalen en daarboven.

Dit zijn de GETALS VERHOUDINGEN die je in de echte Tweede Kamer niet terug ziet. Daar zitten alleen maar weldoorvoede modalen op de zetels. Zij nemen besluiten namens, voor en over de geplukten, de bloterikken en de blutterikken die al bijna alles al kwijt zijn geraakt. En dat lult in de kamer maar over economische problemen! Want die kamerleden zijn gevist uit een poel van ongeveer 325.000 mensen, zegt mijn krant, daar is geen blutterik en geen bloterik bij. Zeker zullen de BOTTERIKKEN in de kamer bij de volgende ronde ons “vragen” weer in te leveren. Is het niet de helft van uw hoofdhaar, dan is het wel uw schaamhaar, en de dieren hun schaamveren; het moet toch ergens vandaan komen? Want het is nodig voor de economie, houden ze ons voor. De aasgieren die niet in de kamer zitten, kunnen hun nest toch niet van dooie takjes maken? Want in werkelijkheid dient de kamer ons niet, ze dienen de aasgieren.

NU kom ik terug op het miljard dat op uitkeringen en AOW is bezuinigd: dat is bedoeld om de economie een duwtje in de rug te geven, geen dividend belasting meer, betekent meer haar in de nesten van de gieren. Ik zou adviseren: richt een bijstands partij op, richt een minima partij op. In Almelo is die al, ga nu maar landelijk. Samen heb je dan mooi de meerderheid. Dan kunnen de modalen wel mooi hun oude partijen blijven stemmen, dan zie je tenminste wie ze vertegenwoordigen. Altijd de mond vol van economie. Maar hoe de onderste lagen van de bevolking rond moeten komen, daarvan hebben ze geen benul. De onderste lagen moeten hun numerieke meerderheid in de weegschaal gooien. Want zij (en wij) leven in de echte economie, die maar 1 % uitmaakt van wat er in het land omgaat.

De fictieve economie (99%) dat is het gebied de superrijken, van de internationals, van banken, van aandeelhouders, van van Hedge Funds, te vertalen als struik- en hegge- rovers en dat soort schuim. BLOTERIKKEN VERENIGT U! En kies nooit weer een politicus die het woord economie in de mond neemt. J. Post; Stichting Blut.