(tekst: persbericht van Plus Magazine)

Huuraanbod verschilt enorm per gemeente

Baarn – De kans op een aantrekkelijke huurwoning is voor ouderen in de ene gemeente tot wel vijf keer kleiner dan in de andere. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek in opdracht van Plus Magazine.

Bovendien komen twee van de drie senioren die willen verhuizen naar een praktische en kleinere huurwoning, daar vaak niet voor in aanmerking. Van de bijna 70.000 ouderen die graag wil verkassen, vindt ongeveer één derde een nieuwe stek. De rest blijft noodgedwongen zitten waar ie zit.

Aanbod

Het aanbod van aantrekkelijke huurwoningen voor senioren is landelijk gezien schaars: slechts 7 procent (zo’n 530.000) van de huurhuizen is aantrekkelijk voor 65-plussers. ‘Aantrekkelijke huizen’ zijn dan bungalows, laagbouw seniorenwoningen met minimaal 85 m2 vloeroppervlak en moderne appartementen met een lift. In de praktijk gaat het dan vooral om moderne appartementen. Het huuraanbod van bijvoorbeeld bungalows is nihil, aldus Rigo Research en Advies dat het Plus-onderzoek heeft uitgevoerd.

Het aanbod verschilt bovendien sterk per regio. In sommige gemeenten zoals Veere (Zeeland) is het aanbod van aantrekkelijke huurwoningen extreem schaars: minder dan 2 procent. In bijvoorbeeld Almere is het aanbod naar verhouding vijf keer groter: meer dan 10 procent.

Vraag

Dat betekent niet dat de kans op een aantrekkelijke huurwoning in Almere het grootst is. Die kans wordt namelijk niet alleen bepaald door het aanbod, maar natuurlijk ook door de vraag. Daarvoor brachten de onderzoekers van Rigo het aantal senioren met een eigen woning in alle Nederlandse gemeenten in kaart. Want hoe meer oudere woningeigenaren er zijn in een bepaalde gemeente, des te groter is de (potentiële) concurrentie op de huurmarkt. En des te kleiner de kans om in die gemeente na de verkoop van een eigen huis een goed huurhuis te vinden. Waarschijnlijk kom je er op een lange wachtlijst terecht, terwijl er in een gemeente verderop eerder plaats is.