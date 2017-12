Waarpraatsje: ritich en wiet DE JOUWER – Nei in pear dagen wintersk waar en in protte snie bliuwt it ritich, mar wurdt it wol wat [...]

‘Diggelfjoer’ Wommels wint lêste earste priis bêste Frysktalige doarpssjoernalistyk 2017 De redaksje fan Diggelfjoer út Wommels krige mei de premjêre fan Greidehert op freed 8 desimber in s [...]

Ferhalefertellers socht foar Iepeningswykein LF2018 Ljouwert-Fryslân 2018 en Tryater sykje foar it iepeningswykein fan it kulturele jier in hiel soad fe [...]

Nederlânsk, Ingelsk of noch mear talen yn it ûnderwiis? In artikel útbrocht troch Hoger Onderwijs Persbureau Is it aloan mear brûken fan Ingelsk op hegeskoa [...]

It’s beginning to look a lot like Christmas! Sneon 23 desimber fiere de sjongsters fan it ensemble Wishful Singing yn Drachten mei it publyk alfê [...]

Woansdei nije syktocht nei Remon Moarn, woansdei, sil op ’e nij troch famylje, freonen en frijwilligers socht wurde nei de fermiste R [...]