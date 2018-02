Oud-burgemeester Geert Dales van Leeuwarden (2004-2007) heeft het zwaar voor de kiezen gekregen. Ik het Parool blikt Dales terug op de laatste jaren waarin hij in een zware depressie terecht kwam die eindigde in de Amsterdamse Valeriuskliniek. ‘Als je in de onderste krochten van je gemoed zit, kun je helemaal niets meer.’

Dales raakte in de depressie na jarenlange beschuldigingen over zijn rol bij de aanleg van de Noord/Zuid-metrolijn door Amsterdam en na zijn ontslag bij Hogeschool InHolland. De beschuldigingen en het ontslag waren onterecht.

Dales werkt momenteel aan een boek over reputatieschade. Hij nam afscheid van zijn VVD en is nu lijstduwer voor 50Plus bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.

Burgemeester Dales: de etterbakken gaan op straat!

Burgemeester Geert Dales van Leeuwarden heeft het helemaal gehad met mensen die hun buurt terroriseren. Wat hem betreft is de limiet nu bereikt. ‘’De etterbakken gaan op straat.’’ Vorige week verstuurde Dales de overtreders, na een lang regulier waarschuwingstraject, een allerlaatste waarschuwing, waar geen woord Frans bij was: de overlast moet onmiddellijk stoppen of je gaat je huis uit!

Dales: ‘’Mensen die overlast veroorzaken en hun buren terroriseren ga ik met harde hand uit hun woning zetten. Bewoners van probleemhuizen – ik zeg niet hoeveel, maar het is een serieus aantal – zijn schriftelijk gewaarschuwd. Daarbij maak ik gebruik van mijn bevoegdheid omschreven in artikel 174 a van de gemeentewet.’’

De tijd van pappen en nathouden is volgens de Leeuwarder burgemeester passé. Dales wil van geen excuus meer horen over het wangedrag van sommige Leeuwarders. ‘’Kijk nou eens wat we allemaal niet hebben voor hulpverleningsinstellingen: jeugdwerk, jeugdzorg, projecten in buurt en wijken, projecten op scholen, projecten voor veelplegers. Er zit een peloton jeugdwerk op die probleemgevallen. Het is een heel circus wat daaromheen hangt. Dan heb ik het nog niet eens over de psychiatrische hulpverlening met een indrukwekkende reeks aanpalende instellingen. Laat duidelijk zijn: ik ben niet vies van stevige repressie; met harde hand mensen in het gareel houden is niet verkeerd.’’

Volgens Dales is het de hoogste tijd dat de overheid zich krachtig inzet voor hen die jarenlang geconfronteerd zijn geweest met intimidatie en structureel getreiter van buren. ‘’Dit is vaak te lang doorgesudderd. Mensen die hiervan het slachtoffer worden zijn vaak ten einde raad. Hier moet met grof geschut op worden ingezet. De etterbakken gaan op straat.’’

De strijdbare Dales laat over zijn voornemen geen misverstand bestaan: ‘’Ik wil nooit het verwijt krijgen dat wat ik had kunnen doen, ik niet heb gedaan. Ik ben geneigd heel ver te gaan met het gebruikmaken van mijn bevoegdheden als korpsbeheerder en als burgemeester.’’

De Leeuwarder burgemeester vindt het opmerkelijk dat er al niet veel eerder actie is ondernomen om de geterroriseerde burger bij te staan. In dit verband noemt hij de rol van de woningcorporaties, die volgens hem veel eerder de problemen uit de verschillende wijken bij de burgemeester op het bordje hadden moeten leggen.

Geert Dales in Leeuwarden tegen minister Henk Kamp: kom, we gaan vanavond deurtje bellen

‘Ik begrijp dat niet. Crone had mij wel kunnen bellen voordat hij naar buiten kwam met het bericht over de overschrijdingen bij de politie in Friesland. Hij had mij kunnen vragen hoe het nu zit, dat heeft hij niet gedaan’. Oud-burgemeester Geert Dales van Leeuwarden vindt de gang van zaken rond het onderzoek dat de commissie Deetman op verzoek van de korpsbeheerder, Leeuwarder burgemeester Ferd Crone heeft ingesteld maar merkwaardig, zo vertelde hij desgevraagd. Dales was onlangs op bezoek bij de studenten van Trias Politica in restaurant Humphrey’s in Leeuwarden.

De commissie is ingesteld omdat de politie Friesland kampt met een miljoenenoverschrijding. Dales: ‘Ik heb mezelf moeten uitnodigen om mijn verhaal bij Deetman te vertellen. Dat is nog maar kort geleden gebeurd. Ook officier van justitie Leo den Hollander had nog geen uitnodiging ontvangen. Met hem is pas contact opgenomen nadat ik gebeld had.’

Een goed geluimde Dales trad aan voor studenten die in hem een voorbeeld zien. Een man die van aanpakken weet en zijn sporen heeft verdiend in de ambtelijke en politieke wereld, aldus de studenten. Dales stelde hen niet teleur.

Over motivatie voor een studie? Is wel noodzakelijk maar ach: ‘Toen ik economie in Groningen ging studeren heb ik na enkele weken mijn boeken aan de Slegte verkocht – voor vijftien gulden, al die mooie boeken! Ik ging toen rechten studeren want ik dacht: wat mijn broer kan, kan ik beter, dus ik mag eigenlijk niks zeggen over motivatie.’

De les die hij de aankomende bestuurders van Trias Politica voorhield is: beperk je ambities tot drie of vier doelen. Als burgemeester van Leeuwarden stelde hij zich er vier ten doel: het optimaliseren van het veiligheidsbeleid (‘gedeeltelijk op Rotterdamse leest geschoeid – ze leerden daar ook weer van ons’), de aanpak van overlast (‘die was hier disproportioneel’), verder met de bouw van Nieuw Zaailand (‘dat plein was helemaal niks’) en het imago van Leeuwarden om de economie te versterken.

Aan het bestrijden van de overlast die door individuele burgers in de wijken werd veroorzaakt beleefde Dales veel lol. ‘Ik was onder de indruk van de bevoegdheden die een burgemeester had. Dat heb ik een jurist laten uitzoeken: 70 stuks.’ Daarmee kon Dales goed uit de voeten. ‘Of ik een knopje had om hulp in te roepen, ach welnee. Je moet recht op je doel afgaan, dan gebeurt er niks. Ik had een keer minister Henk Kamp op bezoek en zei tegen hem: kom, we gaan vanavond deurtje bellen. De mevrouw die opendeed zei: Ha, burgemeester, kom verder. Van Kamp, de minister van defensie, dacht ze dat het een ambtenaar was.’

In enkele gevallen heeft Dales de woning van de overlastgever dicht laten spijkeren en gezinnen naar een opvang gestuurd. ‘Dat is allemaal niet niks, maar je moet die mensen duidelijk maken dat het menens is. Ik heb na mijn afscheid uit Leeuwarden nog een ansichtkaart gehad van een vrouw uit de Vrijheidswijk. Ze schreef: u heeft mijn leven ontregeld, maar ik begrijp dat u toen doen moest wat u deed.’

Of Dales, momenteel voorzitter van het college van bestuur van de hogeschool InHolland (32.000 leerlingen), voorstander is van het competentiegericht leren, zo wilde een student weten. Hij toonde zich er geen tegenstander van, maar dat de nadruk weer komt te liggen op kennis vindt hij niet verkeerd. ‘Ik wil van het competentiegericht onderwijs geen karikatuur maken. De roep om ouderwets lesgeven is groot. We hebben een dramatische uitval van wel 75 procent in het eerste jaar op sommige opleidingen. De aanwezigheidsregistratie is weer terug, zover zijn we al. Op een gegeven moment komt de kennis min of meer vanzelf. Je moet competenties hebben om je als burgemeester te gedragen. Dan moet je leiding geven aan een bestuur. Wat dacht je toen ik burgemeester van Leeuwarden werd? Dan wordt er gezegd: daar staat de koffie, de deur klapt dicht en je zoekt het voor de rest zelf maar uit.’

Turkije hoort bij de Europese Unie, zo vindt Dales, die hiermee een afwijkend VVD-standpunt inneemt. ‘Turkije vormt een bindende factor, dat is belangrijk.’ Europa geeft nog geen warm gevoel bij de kiezer, zo constateerde Dales. Ook hijzelf vroeg zich af toen hij een afspraak op vier juni met Ivo Opstelten wilde maken ‘wat was er die dag ook al weer?’

De PVV en de SP overdrijven de bemoeienis van Europa met ons dagelijks leven schromelijk. Ook de studenten kwamen niet veel verder dan de Habitatrichtlijn. ‘Ik ken niemand die ’s morgens wakker wordt en laat weten dat die nu zo’n last heeft van die richtlijn.’

Het gevecht van Geert Wilders tegen de integratie noemde Dales een ‘achterhoedegevecht.’ Onze studenten zijn daar helemaal niet in geïnteresseerd. Die zijn optimistisch en denken aan hun studie, vriend of vriendin of hebben het over hun bijbaan. Over tien à twintig jaar is het integratievraagstuk helemaal opgelost.’

Over het actuele thema of de ontkenning van de Holocaust wel of niet strafbaar moet blijven was Dales duidelijk: die moet strafbaar blijven. Ook over discriminatie liet de voormalige burgemeester geen misverstand bestaan. Iedereen die geen invloed heeft op hoe hij of zij is mag nimmer worden gediscrimineerd. Maar is het voortrekken van vrouwen bij bepaalde posities dan niet discriminerend, zo wilde een student weten. Nee, vond Dales. ‘Ik zit ook in het bestuur van Nijenrode en daar komen nu twee vacatures vrij op de belangrijkste posten. Ik maak me sterk voor vrouwen en dat zullen dan een vrouwen zijn die meer kwaliteiten hebben dan de beste man die zich aandient. Ik geloof in de kracht van diversiteit.’

De bestuursvoorzitter vertelde dat hij bij InHolland over een dik jaar zijn belangrijkste doelen heeft gehaald. Nog aan het solliciteren de laatste tijd? ‘Nee. De dingen die ik doe komen ongepland op mijn pad, maar er gebeurt nog wel wat.’

‘En hoe staat het met De Bres? Subsidie gehad? En de VVD heeft voor gestemd? Je snapt die VVD’ers soms ook helemaal niet meer. Onbegrijpelijk, de VVD is niet meer wat het geweest is. Ver verwijderd van hun beginselen.’

Andries Veldman