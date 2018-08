(Tekst: Persbericht Fries Museum)

Met nog ruim 2 maanden te gaan ontving het Fries Museum in Leeuwarden vandaag de 150.000ste bezoeker voor de tentoonstelling Escher op Reis. Directeur Kris Callens wachtte Marije Hendriks en haar vader Bert Hendriks uit het Friese Hemrik op met een originele prent van M.C. Escher, de tentoonstellingscatalogus en een bos bloemen. Callens: ‘Na vier maanden Escher op Reis zijn er net zoveel bezoekers gekomen als in de vier maanden Alma-Tadema: klassieke verleiding. En we hebben nog ruim twee maanden te gaan.’ Het museum adviseert bezoekers om voorafgaand aan hun bezoek kaarten te reserveren via de website. De tentoonstelling Escher op Reis is nog tot en met 28 oktober 2018 te zien.

Nietsvermoedend bezochten vader en dochter vandaag het Fries Museum. Als 150.000ste bezoeker van de grote Eschertentoonstelling werden zij beloond met het originele werk Eenhoorns (1950). Het was al de tweede keer dat Marije Hendriks de tentoonstelling bezocht. ‘Ik wist niet dat Escher ook zoveel landschappen heeft getekend, dat wilde ik ook aan mijn vader laten zien’, aldus Marije. Vader Bert trots: ‘we zijn een kunstminnend gezin, dus ik wilde ook heel graag de tentoonstelling een keer zien.’ (Tekst loopt door na de afbeelding)

Groot succes

Op 28 april opende Escher op reis in het Fries Museum. Met de overweldigende bezoekersaantallen en internationale media-aandacht is de tentoonstelling een ongekend succes. Bezoekers waarderen de tentoonstelling vooralsnog met gemiddeld een 8,4. Ook (inter)nationale media zijn bijzonder positief. NRC gaf de ‘prachtige expositie’ vijf sterren en noemde de tentoonstelling ‘adembenemend’ en ‘verbluffend mooi uitgelicht’. In de Leeuwarder Courant werd de ‘uitzonderlijke belichting’ eveneens bejubeld. BBC kroonde Escher op reis tot ‘het artistieke hoogtepunt van Culturele Hoofdstad’ en New Scientist sprak van een ‘fraaie, verhelderende en veelomvattende tentoonstelling die absoluut een bezoek waard is’.

Ruimere openingstijden

In verband met de aanhoudende belangstelling voor de Eschertentoonstelling heeft het Fries Museum al tweemaal de openingstijden verruimd. Het museum ook op maandag open van 13.00 tot 17.00 uur (met uitzondering van maandag 8 oktober). Van dinsdag tot en met zondag is het museum geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Omdat de tentoonstelling regelmatig uitverkocht raakt, adviseert het museum om via de website online tickets te kopen, ook als men in het bezit is van een Museumkaart. (Tekst loopt door na de afbeelding)

Tentoonstelling

Het Fries Museum haalt M.C. Escher terug naar zijn geboortestad Leeuwarden. In Escher op reis volg je zijn ontwikkeling van grafisch talent tot wereldberoemd kunstenaar. Met meer dan tachtig originele prenten, circa twintig tekeningen en diverse foto’s en voorwerpen treed je in de voetsporen van de reislustige graficus. De reis begint in het grauwe platte Nederland en voert je mee naar de zon en de bergen van de Méditerranée. Eschers reislust blijkt bepalend voor zijn artistieke ontwikkeling. De schetsen die hij in Italië en Spanje maakte, zijn de inspiratie voor de topstukken waarin hij jaren later de werkelijkheid naar zijn hand zette. De tentoonstelling eindigt met deze iconische werken die Escher zo bekend en geliefd maken.

In de voetsporen van Escher

Het innovatieve tentoonstellingsontwerp van XPEX Amsterdam versterkt de beleving van Eschers leven en werk. Zo kunnen bezoekers in de populaire Escherstudio, nagebouwd naar voorbeeld van zijn werkplaats in Rome door art-director Leo Zandvliet, een digitale houtsnede maken. Ook kunnen bezoekers daar een selfie maken met de bol waarin de studio gereflecteerd wordt; een knipoog naar het topstuk Hand met spiegelende bol (1935). Al meer dan 18.000 bezoekers deden dat. (Tekst loopt door na de afbeelding)

Om echt in de huid van Escher te kruipen biedt het museum een audiotour aan. Jarenlang deed de kunstenaar via brieven en dagboeken verslag van zijn avonturen onderweg. In de audiotour komt de meester zelf aan het woord, vertolkt door topacteur Pierre Bokma en in het Engels door regisseur Peter Greenaway. De audiotour is voor €1,50 te huur bij de kassa.

Activiteiten

Bij de tentoonstelling wordt ook een uitgebreid activiteitenprogramma aangeboden, zoals verschillende verdiepende lezingen en kunstworkshops waarin bezoekers aan de slag gaan met de grafische technieken die Escher hanteerde.

De tentoonstelling ‘Escher op reis’ wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor ING, het Blockbusterfonds, het Mondriaan Fonds, de Gemeente Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis, De Haan Advocaten & Notarissen, Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018, Aegon, Provinsje Fryslân en de BankGiro Loterij.