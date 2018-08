Festivals dreigen Leeuwarden te verlaten, het gemeentebestuur moet bestuurlijke ballen tonen. De spreekbuis van de festivals besteedde er een aardig stukje aan op http://www.suksawat.nl/grote-festivals-dreigen-uit-leeuwarden-te-verdwijnen en geeft daarmee blijk geen idee te hebben van het probleem. In andere gemeenten is het aanvragen van een vergunning een peulenschil, een gebrekkig bestemmingsplan alhier maakt het aanvragen een crime. Het stukje wemelt van de feitelijke onjuistheden, maakt het uit als wij maar ons feestje kunnen vieren. De rest moet gewoon niet zeuren en wat overlast accepteren. Het grote probleem met de festivals in de Groene Ster is dat de organisaties hun verantwoordelijkheid niet kennen en nemen. Een evenement organiseren in de openbare ruimte is iets anders dan eentje organiseren in een bestaand pand. In een recreatiegebied als de Groene Ster zijn uiteenlopende gebruikersgroepen actief die zoveel mogelijke hun gebruikelijke dingetje willen blijven doen. Geef ze eens ongelijk, het is toch een recreatiegebied? Die willen zich best een beetje aanpassen, maar wel binnen zekere grenzen. Festivalgangers vergeten niet zelden dat de reguliere gebruikers niet alleen dat ene festival moeten accommoderen, er zijn er nog twee andere. Dat is natuurlijk niet het probleem van de gasten van respectievelijk Promised Land, Welcome to the Village en Psy-Fi. Grappig om te lezen dat Welcome to the Village bijna het loodje had gelegd en werd gered door de commotie op de startavond toen er een optreden stilgelegd moest worden wegens geluidsoverlast. De organisatie vroeg zich bij die gelegenheid af wat zo’n papieren norm nu zegt over de door anderen ervaren overlast. Vermoedelijk niet veel.

Stichting Groene Ster Duurzaam heeft in het verleden meerdere keren gevraagd om een fijnmazig net van meetpunten bestaande uit microfoon en windmeter (sterkte en richting). Werd nooit nodig gevonden en op steun van de festivalorganisaties hoefde de stichting niet te rekenen. Merkwaardig want ook de organisatoren hebben er belang bij dat het geluid zorgvuldig wordt gemeten. Als ik hardlopend de wind in mijn oren hoor suizen en ik zie een microfoon hangen dan kan het bijna niet anders dan dat die dingen overwegend omgevingsgeluid registreren. Inderdaad een papieren norm zegt niet veel, een omgevingsbewuste festivalorganisatie had ook aangedrongen op een representatieve geluidsmeting. Kun je merken dat de organisatoren te lang door ambtenaren uit de wind zijn gehouden.

Dit jaar tijdens Psy-Fi een strandje voor geklede dagrecreanten, voor zover (mij) bekend is daar niemand gesignaleerd. Niet verbazingwekkend, met Hollands zomerweer (zon afgewisseld met wolken en kans op een bui) is het altijd rustig in de Groene Ster. Veel mensen verkeren in de foutieve veronderstelling dat die o zo zielige kindertjes uit arme wijken nergens anders terecht kunnen. Die kindertjes zijn er helemaal niet in de zomervakantie want elders in het land van herkomst van hun ouders. Iedereen die de moeite heeft willen nemen om te gaan kijken kan vaststellen dat je probleemloos midden in de zomer(school)vakantie een festival in de Groene Ster kunt organiseren. Maar niet aan de randen van een vakantie. Wie bestuurlijke ballen heeft drukt op de resetknop om helemaal opnieuw te beginnen.

