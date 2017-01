Komend zomerseizoen leidt Bearn Bilker, Oranjekenner bij uitstek, u weer rond in Leeuwarden. Dat kan op uitnodiging voor speciale groepen. Dat kan ook op zes vaste data. Dit jaar is er een primeur, de Anna van Hannoverroute.

De vaste tochten zijn op:

1.Vrijdag 23 juni 2017. De Nassauwandeltocht. Daar wordt over de historie van de Friese Nassaus verteld, aan de hand van de gebouwen en plekken die we bezoeken.

2.Zaterdag 1 juli 2017. De Nassautocht.

3.Zaterdag 29 juli 2017. De Maria Louisewandeling. Hier wordt stil gestaan bij het leven van Prinses Maria Louise van Oranje-Nassau, geb. prinses van Hessen-Kassel, 27 jaar regentes van Friesland, beter bekend als Marijke Meu (1688-1765).

4.Zaterdag 5 augustus 2017. Première van de Anna van Hannoverwandeling. Anna van Hannover was de dochter van de Britse koning en trouwde in 1734 de Friese stadhouder Willem Carel Hendrik Friso (later Willem IV). Zij bracht Leeuwarden op cultureel en dan vooral op muzikaal gebied tot grote bloei. Leeuwarden was op dat moment de culturele hoofdstad der Nederlanden. Als voorbereiding op Leeuwarden CH18 zal aandacht besteed moeten worden aan deze kunstzinnige vrouw.

5.Zaterdag 12 augustus 2017. De Anna van Hannoverwandeling.

6.Zaterdag 2 september 2017. De Maria Louisewandeling.

7.Zaterdag 9 september, Open Monumetendag is een reservedatum.

Starttijd

Alle wandelingen beginnen om 13.30 uur en zijn, behalve de wandeling op 23 juni, op zaterdag. Deelname via opgave van te voren email: historischcentrum@leeuwarden.nl of tel. 058-2332350. Kosten €4, – p.p. Te voldoen bij aanvang wandeltocht

Startpunt is in de Grote of Jacobijnerkerk, Bredeplaats 4 Leeuwarden. De wandelingen duren ongeveer twee uren en eindigen bij Brasserie Marie Louise, waar de gasten een surprise wacht.

Speciale groepen

Op verzoek kan Bearn Bilker ook rondleidingen geven voor speciale of besloten groepen. Het thema kan dan in overleg worden bepaald. Deze rondleidingen kunnen in Nederlands, Fries, Duits, Frans of Engels.

Verdere informatie

Bearn Bilker

b.bilker@live.nl

tel. 0511-458817