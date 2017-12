(tekst: Verenigd Links)

Wegwerkzaamheden en veiligheid

23 november , in de avond na de fractievergadering in MFC Westenkwartier fietst één van onze fractieleden naar huis en bij de kruising Valeriusstraat/ Troelstraweg aan de kant van Bilgaard kreeg hij een ongeluk. Hij moest oversteken en vanwege wegenonderhoud was de situatie onoverzichtelijk en donker. Hoewel hij voldoende verlichting aan had op de fiets reed hij vol tegen de trottoirband en sloeg over de kop. In het MCL kreeg hij te horen dat van zijn rechterbovenarm de kop is gescheurd. Sindsdien mag hij nog steeds niets doen en moet hij rust houden. Mogelijk volgt er nog een operatie (en een prothese), vijf weken onderweg en daarna de revalidatie nog.

De situatie bij de wegwerkzaamheden was dus beslist niet optimaal, waardoor dit kon gebeuren, en wij als Verenigd Links vragen ons af, nu de stad Leeuwarden volop opgebroken is/was vanwege wegwerkzaamheden, wat uw ervaringen zijn met de veiligheid voor weggebruikers bij al dit werken aan de weg?

Het zou ons niet verbazen dat ook anderen het afgelopen jaar ongevallen met botbreuken hebben gehad door de diverse wegwerkzaamheden en de slechte staat van onderhoud.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

addystoker@gmail.com