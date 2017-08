(tekst: persbericht van De Natuur en Milieufederaties)

Woerden, 24 augustus 2017. Lichten uit en kaarsen aan tijdens de Nacht van de Nacht, dat is de oproep die de Natuur- en Milieufederaties (NMF) samen met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) doen aan alle restaurants in Nederland. Op zaterdag 28 oktober a.s. wordt voor de 13e keer de Nacht van de Nacht georganiseerd om aandacht te vragen voor energiebesparing en de schoonheid van de nacht. Honderden gemeenten en bedrijven doven de verlichting en ruim 400 maatschappelijke organisaties, clubs en bedrijven organiseren dan evenementen in het duister. Vorig jaar deden al enkele restaurants mee en het is de wens van Koninklijke Horeca Nederland en de Natuur- en Milieufederaties dat dit jaar in heel Nederland gedineerd kan worden in één van de “Nacht restaurants”.

Afgelopen jaar werden er door het hele land een recordaantal van 470 activiteiten georganiseerd in het duister. Zo’n 15 restaurants deden toen al mee aan de Nacht van de Nacht met een romantisch diner bij kaarslicht. Studenten van de Hogeschool Utrecht kwamen op het idee om dit jaar alle restaurants in Nederland op te roepen om de lichten te doven tijdens de Nacht van de Nacht 2017. Daarvoor maakten zij samen met het deelnemende restaurant Abdij de Westerburcht deze oproep:

https://www.youtube.com/watch? v=7TokCy8_ypg&feature=youtu.be

Robèr Willemsen, voorzitter van KHN: “Wij vinden de Nacht van de Nacht een sympathiek initiatief dat we als horecabranche graag ondersteunen. Als restaurant kan je op een eenvoudige manier meedoen: door je lichten uit te doen en de kaarsen aan. Dat levert je twee dingen op: een romantische sfeer en een bijdrage aan een duurzamere maatschappij waarin we bewuster omgaan met verlichting. Ik hoop dan ook dat veel restaurants meedoen!”

De achtergrond van de Nacht van de Nacht

De Nacht van de Nacht is een van de grootste maatschappelijke campagnes in Nederland waar ruim 600 maatschappelijke- en culturele organisaties, gemeenten en bedrijven in samenwerken. Afgelopen jaar bezocht een recordaantal van 45.000 mensen één van de activiteiten door het hele land. Samen met 10 ambassadeurs, waaronder Vincent Bijlo, André Kuipers, Govert Schilling en Anita Witzier vraagt de Nacht van de Nacht aandacht voor energiebesparing op verlichting en het voorkomen van lichthinder. Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Dat kan veel spaarzamer en duurzamer. Door bijvoorbeeld minder te verlichten en gewone verlichting te vervangen door dimbare ledverlichting.