(tekst: ingezonden)

Vervolg discussie onderzoek Caparis

Aan de gemeenteraad

In de gemeenteraadsvergadering van 30 mei 2016 heeft de gemeenteraad met algemene stemmen een motie aangenomen waarin zij uitspreekt dat het gewenst is een Quikscan uit te voeren naar de vraag wie er nu in feite verantwoordelijk is voor de (toen bekende) problemen bij Caparis

In het forum van 19 september 2016, vervolgd in het debat van 26 september heeft de gemeenteraad de actuele stand van zaken bij Caperis vervolgens wederom besproken. In die discussie is ook uitgebreid gesproken over de invulling van de Quikscan en vervolgens over de wenselijkheid van het doen van een omvangrijker onderzoek waarbij de gemeenteraad vanuit haar controlerende rol, inzicht zou verkrijgen in de wijze waarop haar bestuurders in hun verschillende rollen formeel en informeel geacteerd hebben in het dossier Caparis om vanuit haar rollen bij (organen van) Gemeenschappelijke Regelingen lering te trekken uit dit dossier naar de toekomst toe. Daarbij zou, voor wat het gedeelte gericht op verbetering / verheldering van haar positie bij Gemeenschappelijke Regelingen in de toekomt, het onderzoek “invloed van gemeenteraad op samenwerking o.b.v. Wet Gemeenschappelijke Regelingen” dan betrokken kunnen worden.

Van de zijde van het college is in die discussies aangegeven dat er geen behoefte was om een uitgebreider onderzoek vanuit de raad omdat:

Dit het werk van de bemiddelaar zou bemoeilijken:

Twee onderzoeken naast elkaar de onrust in de organisatie zou doen toenemen

De rapportage van de bemiddelaar eerst afgewacht zou moeten worden

Daarnaast gaf de wethouder aan dat hij bereid was om in overleg met de overige aandeelhouders de basisopdracht aan de bemiddelaar aan te passen. Dit met als doel, voor zover dat vanwege het werk als bemiddelaar al niet noodzakelijk, een beperkt onderzoek deel te laten uitmaken van de opdracht. Tevens is daarbij aangegeven dat de wethouder zou bevorderen dat de gemeenteraden het eindrapport van de bemiddelaar zouden ontvangen. De wethouder vreesde dat twee onderzoeken tot verwarring en meer onrust bij de medewerkers zou leiden. Hij adviseerde de raad de bevindingen van de bemiddelaar eerst af te wachten.

Eind december 2016 zijn we weer bijgepraat en is ons medegedeeld dat de bemiddelaar zijn werk nooit is begonnen. In de raadsvergadering van 16 januari 2016 heeft het college vervolgens op vragen van de fractie van Gemeentebelangen geantwoord dat het college geen initiatief zal nemen om enige vorm van onderzoek alsnog plaats te laten vinden.

Nu de bemiddelaar zijn werk nooit heeft aangevangen komen de bezwaren die het college had te vervallen. Maar is er ook geen nader inzicht ontstaan over het proces dat geleid heeft tot de problemen bij Caparis. Voor ons staat de wenselijkheid tot het doen van nader onderzoek, waarbij de gemeenteraad vanuit haar controlerende rol, inzicht kan verkrijgen in de wijze waarop haar bestuurders in hun verschillende rollen formeel en informeel geacteerd hebben in het dossier Caparis nog voluit. Doel is om uit dit dossier lering te trekken voor de uitoefening van haar rol(len) bij (organen van) Gemeenschappelijke Regelingen naar de toekomst toe.

In het debat van 26 september 2016 is de suggestie gedaan om eerst nader te onderzoeken welke vorm van onderzoek het meest geschikt is om antwoord te krijgen op de gestelde vragen. Om tot een goed onderzoek te komen stellen we daarom voor een vooronderzoek daartoe te starten.

Wij hebben de door ons beoogde raadsuitspraak/motie als bijlage hierbij gevoegd.

Leeuwarden, 24 januari 2017

Gemeentebelangen

VVD

Verenigd Links

D66

ChristenUnie

======================================

Concept t.b.v. raadsdebat 30 januari 2017

CONCEPT Motie Raadsonderzoek Caparis

De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen etc ,

In overweging nemend dat;

De raad, vanuit haar controlerende rol, inzicht wil verkrijgen in de wijze waarop haar bestuurders in hun verschillende rollen formeel en informeel geacteerd hebben in het dossier Caparis

De raad, vanuit haar rollen bij (organen van) Gemeenschappelijke Regelingen lering wil trekken uit dit dossier naar de toekomst toe.

Zij hiertoe een onderzoek wil doen.

Zij, voor wat het gedeelte gericht op verbetering / verheldering van haar positie bij Gemeenschappelijke Regelingen in de toekomt, het onderzoek “invloed van gemeenteraad op samenwerking o.b.v. Wet Gemeenschappelijke Regelingen” wil betrekken.

Voorts overwegende dat:

Zij dit onderzoek op de meest geëigende en kosteneffectieve wijze wil doen

Besluit:

I Tot het instellen van een vooronderzoek om op korte termijn antwoord te krijgen op de volgende vragen:

Welke onderzoeksvragen moeten er gesteld worden?

Kan de voor de beantwoording van deze onderzoeksvragen benodigde informatie met een nader onderzoek boven water komen?

Welke methode van onderzoek ( raadsenquête, rekenkameronderzoek, extern onderzoek) is daartoe dan het meest geschikt?

Hoe kan de procesbegeleiding van het onderzoek door de raad het beste vorm gegeven worden.

Welke kosten zijn er met het onderzoek gemoeid?

II Voor het vooronderzoek een commissie in te stellen bestaande uit 2 leden aan te wijzen door en uit de gezamenlijke collegefracties en 2 leden aan te wijzen door en uit de gezamenlijke niet-collegefracties.

III Deze commissie te verzoeken de uitkomst van dit vooronderzoek uiterlijk (na debat in te vullen) voor te leggen aan de Gemeenteraad.

Gemeentebelangen, VVD, Verenigd Links, D66 , ChristenUnie