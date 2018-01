Yn Europeeske lannen is de memmetaal fan de grutste of ynfloedrykste groep minsken meastal ek de off [...]

Spanje is net ree om de Katalaanske fise-presidint Oriol Junqueras frij te litten. Kataloanië hat hi [...]

DE JOUWER – Nei in tal tige wite en bytiden rûge dagen, krije we no in pear drûge of sa goed as drûg [...]