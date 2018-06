Het monumentale schilderwerk op de gevel van Brasserie Maria Louise, een publiekstrekker van de eerste orde, aan het Heer Ivostraatje moet opnieuw worden gerestaureerd. De verf komt naar beneden. Dit is al de tweede keer dat restauratie plaats gaat vinden. De restauraties zijn oplap-restauraties. Een definitieve restauratie zal volgend jaar plaatsvinden.

Volgens Hein en Robert Friso, de eigenaren van de muur, is er van tevoren gewaarschuwd dat de ondergrond te poreus is om hierop een schilderwerk aan te brengen. Hein Friso is jarenlang schilder en restaurateur geweest. ‘Maar ze luisterden niet.’

De restauratie van het schilderwerk dat volgend jaar wordt uitgevoerd kost 30.000 euro.