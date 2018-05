(tekst: Verenigd Links)

Bureaucratie in Leeuwarden

Deze week al weer twee keer tegengekomen, de gemeente Leeuwarden komt maar niet los van haar eigen bureaucratische cultuur, tot ergernis van de slachtoffers, en tot vreugde van de werkers die zichzelf zo lekker van (onnodig) werk voorzien.

Wat is er aan de hand? Van veel mensen loopt momenteel de toewijzing van thuiszorg/huishoudelijke hulp af en de contracten in de WMO worden wanneer je de formulieren moet geloven beslist niet zomaar verlengd. De gemeente vraagt aan de cliënten nu voor de zoveelste keer opnieuw precies wat ze eerder bij de zgn. tafelgesprekken ook al hebben gevraagd. Daarop is de huidige toewijzing gebaseerd, en wanneer je alles omtrent je hulpvraag, je netwerk weer hebt geformuleerd, dan staat er ook nog dat het invullen van dit formulier reden voor een huisbezoek kan zijn.

Blijkbaar tuigt men bij iedere verlenging weer het hele systeem op, in de hoop eens te kunnen bezuinigen… dat zal zo echt niet gaan lukken. Lekker efficiënt, en je hebt dat dus eerder ook allemaal al eens doorgegeven misschien al wel heel vaak wanneer je hiernaast ook nog eens je hele hebben en houden hebt moet opgeven bij de uitvoering van het met veel bombarie uitgevoerde project “Klant in zicht” . Het wil er bij mij niet in dat er op deze manier een bezuiniging wordt bereikt bij de WMO, deze niet aflatende bureaucratie kost de gemeente Leeuwarden alleen maar veel geld en maakt de mensen thuis die weer eens met al die formulieren in de weer moeten om ze goed ingevuld te krijgen alleen maar zenuwachtig. Leeuwarden leert het nooit…

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links