(tekst: persbericht)

We zijn zeer verheugd om de start van de tweejarige Opleiding Friese Permacultuurlandbouw te mogen aankondigen. (Zie bijgevoegd Persbericht) Georganiseerd door een samenwerkingsverband tussen Netwerk Duurzame Dorpen, Permacultuurschool Nederland (Taco Blom) en Zelfoogsttuin Ús Hôf. Met substantiële financiële steun voor de deelnemers aan deze eerste editie van de opleiding van het Stimuleringsfonds van de Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.

Een zeer praktijkgerichte opleiding voor (aankomende) duurzame ondernemers en boeren die een productietuin voor groenten en fruit willen beginnen. Zodat er veel meer lokale duurzame groenten en fruit beschikbaar komen voor de Friese markt.

De opleiding start op maandag 27 februari, aanmelding kan tot uiterlijk woensdag 15 februari. Op woensdag 1 en dinsdag 7 februari organiseren we om 20.30 uur een informatieavond over de opleiding op het kantoor van Netwerk Duurzame Dorpen, Buorren 28 in Raerd. Gaarne een aankondiging hiervan in jullie publicaties (online en gedrukt indien relevant). Ook is jullie redactie van harte welkom bij één van deze beide informatiebijeenkomsten.

Meer informatie op de website van Netwerk Duurzame Dorpen.