(tekst: GerritJan Alberts op Facebook)

Fries kun je niet worden. Dat ben je. Of niet 😉

Na het zien van de landelijke televisieregistratie van het openingsfeest van Culturele Hoofdstad 2018 bleef ik in totale vertwijfeling achter. Waar had ik naar gekeken? Waarom voor deze opzet gekozen? Met tussen de spaarzame openings- en sfeerbeelden uitgekauwde en uitgesponnen Friesland-voor-dummy’s fillumpies?

Is daar van te voren niet met de organisatie over gesproken? Of mochten die zich er weer eens niet mee bemoeien? Net als in 2013 tijdens Serious Request? Weken en maanden is men hier bezig geweest om een spectaculair gebeuren op steigerpoten te zetten en dan wordt dat zo in een belachelijk hatseflatsprogrammaatje met de diepgang van een surfplank gestoken.

De 35.000 mensen die ondanks het slechte weer naar onze afgegrendelde binnenstad zijn gegaan, hadden mazzel en hebben genoten maar de 840.000 tv-kijkers kregen het zoveelste folkloristische Fryslânpromotiefilmpje van de Avro en Tros voorgeschoteld. Met Hulzebosch die al jankt sinds ie in 1997 tweede werd, met Schijf die ook zo nodig in de huid van Mata moet kruipen en Tuinman die al jaren de vruchten van Univé plukt…

Allemaal Hollanders! Met ongetwijfeld de beste bedoelingen maar geen Fries! Dus niet in staat om het ware gevoel ook maar enigszins te benaderen. Zelfs Peter niet want die is ook helemaal vernederlandst met accent en al. It kin net! En waar was onze eigen regionale omroep? Hadden die niet wat meer kunnen doen in plaats van het NPO1 programma integraal op hun kanaal zetten?

Ik vind het jammer. Voor al die mensen die zo hun best hebben gedaan. Die iets maakten wat zeer de moeite waard was. Een gemiste kans want zoiets doe je ook niet eventjes over. Ik verheug me op de wat kleinere gebeurtenissen in het komende jaar. Hoewel, Reuzen… En hoop dat de knullige tv-registratie van de publieke omroep mensen niet weerhoudt van een bezoekje.

Ik ben Leeuwarder in hart en nieren. Maar gisteravond was ik weer even een Huizumer en zat ik gelukkig aan de goeie kant van de spoorlijn. Omdat ik me schaamde voor het beeld dat de Avro, Tros en vooral de niet-van-het-scherm-te-branden Sissing van ons gaven. Totaal misplaatst! Ga lekker curlen jonguh!

Over de foto’s: sykje de wiere en oprjochte Frys! Al tink ik ek wolris dat hy eins it hert fan Nederland is en ús te kakken set hat mei syn ‘oan’t moarn’!

