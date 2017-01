(tekst: ingezonden)

Onderwerp: t.a.v. de heer Knot betreffende wel / geen dagvaarding inzake achtergehouden feiten aan u te laten betekenen

Geachte heer Knot,

zoals u zich wellicht nog kunt herinneren was ik in 2014 al eerder voornemens om u persoonlijk te laten dagvaarden in de CRvB 14/3435 +3436 WWB 93 R004 zaak, maar dat bleek toen niet meer nodig omdat betrokkenen mij in de gelegenheid stelden om zonder bankrekening de rekeningen voornamelijk aan de nutsbedrijven en de zorgverzekeraar te voldoen, zodoende heb ik deze rechtszak ingetrokken/ aangehouden zoals u weet.

Maar de betrokken gemeente Leeuwarden heeft haar beschikking 1 1/2 jaar later herzien en daardoor moet ik nu al vanaf 1 oktober 2015 zoals aan u bekend gemaakt is zonder inkomsten leven, immers heb ik nog steeds geen bankrekening.

Dat dit onmenselijk is hoef ik aan u niet nader uit te leggen.

Mijn contact met DNB was in de laatste jaren veelvuldig zoals u weet of had kunnen weten immers ging het om zaken waarvoor DNB verantwoordelijkheid draagt, zoals falsificaties van € biljetten en valsemunterij door particuliere banken die gedoogd werd door de relevante autoriteiten van onze overheid. In die periode ontweek u en de medewerkers van DNB steeds om op mijn vragen door geheel niet en /of alleen maar ten dele te antwoorden, zoals met halve waarheden en wat ik als taalfrauduleus heb aangeduid.

Mede door u verwijtbare nalatigheid m.b.t. prudente en adequaat handelingen te laten uitvoeren bij banken die namelijk aan u toezicht zijn onderworpen is er een vonnis uitgerold als rechtsgevolg op de herziene beschikking van de gemeente namelijk het directe gevolg op bovenstaande zaak waardoor ik de dagvaarding van u heb ingetrokken. Uit dit vonnis, zie onderstaande blijkt dat de rechter mijn eigendommen, mijn in het bezit zijnde wettige betaalmiddelen waardeloos heeft gemaakt en zodoende jurisprudentie heeft geschapen, waardoor dit vonnis in de zorgsector nu als handvat gebruikt kan worden om het wettige betaalmiddel te kunnen weigeren net zoals de nutssector ook al daartoe is overgegaan of kent u nog en nutsbedrijf of een zorgverzekeraar die het wettige betaalmiddel accepteert om daarmee zijn premies te kunnen betalen, ik kon er geen één achterhalen?

U begrijpt dat ik tijdens het Hoger Beroep als het nodig zal zijn doordat u nogmaals mijn relevante vragen die ik in deze mail aan u opnieuw in het kader van deze rechtszak stel niet gaat beantwoorden, dat ik u dan zal laten dagvaarden zodat u deze vragen dan in de rechtszaal zal moeten beantwoorden.

Waarom heeft u aan mij toen geen antwoord verstrekt over mijn vraag wie namelijk de eigenar is van het flatgeld als dit door particulieren tezamen op basis van een notariële akte en de bank geschapen word? Omdat ik dit eigendomsrecht nergens kon herleiden heb ik DNB verzocht om dit duidelijk aan mij en het Nederlandse volk te communiceren. U heeft dit niet alleen niet verzuimt en nagelaten, u bent in gebreke gebleken en u heeft zodoende intussen hierdoor zich tenminste medeschuldig gemaakt aan de schades die volgens mij bij alle geldleners is ontstaan. U mag volgens mij niet in uw functie en met uw hoedanigheden m.b.t. zo een ernstige kwestie wegkijken of het wegwuiven zoals anderen het in de bankenwereld doen namelijk met: “het is legaal omdat het gedoogd word om de lener voor de gek te houden”. Ik wijs u voor uw gemak op het boekwerk “ Geldschepping”van Rik Dijkhuizen dat op de site www.geldgeweld.nl te lezen is. Deze balansfraude behoord spoedig gestopt te worden en als u daartegen niets onderneemt dan zult u dat maar aan de rechter en de aanwezigen in de zaal moeten uitleggen.

Voor de goede orde deel ik aan u mede dat uit het geschil met DFZ omdat zij het wettige betaalmiddel niet meer accepteren ik tevens genoodzaakt werd om tegen ZiNL , waarvan nu blijkbaar het CAK de rechtsopvolgende organisatie is geworden, ook dus nu een bestuursrechtszaak a.s. 20 februari 2017 een zitting op de rol staat. Het zou kunnen dat ik u ook voor deze zaak zal moeten dagvaarden als alles weer gaat escaleren, voor uw juristen ontvangt u alvast de zaaknummer: LEE 16 /2859 ZVW

Zodoende lopen feitelijk een groot aantal rechtszaken voornamelijk vanwege de onverantwoordelijke en minachtende houdingen van de bewindslieden van de gemeente Leeuwarden en alles ontwikkelt zich van kwaad tot erger omdat men via diverse geldgeweld activiteiten mij aan het duperen is en dat had mede voorkomen kunnen worden als DNB bijvoorbeeld de door mij gevraagde geldgarantie had verstrekt, voor het gemak van uw juristen verwijs ik naar de facebookpagina Geldgarantie.

Waarom ondersteunt u niet mijn legitieme eis van een geldgarantie? Is er zoveel mis qua falsificaties en valsemunterij in het bankenlandschap dat er zelfs DNB geen geldgarantie meer durft af te geven en of aan de banken en overheden die dagelijks met hun geldhandelingen aan derden geld verstrekken durft op te leggen, te gebieden, dat dezen aan elke Nederlander die dit vraagt een geldgarantie verstrekken, bijvoorbeeld via het reçu van de betaalautomaat?

Waarom moesten de bankmedewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekenen waardoor zij gebonden zijn om het feit van een duistere geldcontrole geheim te houden, namelijk dat een employé niet het geld dat de bank van DNB ontvangt mag controleren? Dus als er valse biljetten tussen zitten die de bank dan weer aan haar klanten uitgeeft, men onschuldige klanten dupeert namelijk de uiteindelijke ondernemer die later op zijn vingers getikt gaat worden als hij zijn geld op zijn rekening stort en juist dit valse geld dan getraceerd wordt en er een proces verbaal opgemaakt gaat worden. Wil DNB voorkomen dat een bankemployé tegen DNB een proces verbaal laat opmaken omdat die anders ontdekken kan dat er falsificaties door de valsgeldcentrale van DNB glippen? Dit geld afkomstig van DNB mag niet gecontroleerd worden en daarover bestaat een protocol en dat heeft u aan mij op mijn navraag tot heden niet verstrekt, en bij deze verzoek ik u om dat alsnog aan mij te verstrekken en anders zal ik de rechter verzoeken om dit aan u en DNB te gelasten te doen.

Wat heeft DNB tegen de wisseltruc gedaan die banken toepassen als zij het wettige betaalmiddel dat zij van hun klanten ontvangen omwisselen in het digitale geld, zoals u zelf aan mij hebt verzekerd dat dit geen wettig betaalmiddel is, immers mogen de banken zich ons echte geld dat eenduidig te verantwoorden is op basis van de wettelijke bepalingen zich toe-eigenen en het omwisselen in een vordering, zo stelt men het taalfrauduleus. Ze wisselen het om via een boekhoudtruc die banken reservegeld noemen omdat ze daartoe verplicht zijn om daarmee zaken te doen die gedoogd worden, daarbij zitten ook veel zaken die het daglicht niet verdragen waardoor hun klanten niet alleen misleid en bedrogen worden maar ook de samenleving opgelicht word. Aan u zijn mijn aangiftes hierover bekend maar tot heden heeft DNB haar verantwoordelijkheid in deze niet genomen immers worden dagelijks daardoor vele klanten bedrogen. Waarom bent u niet in staat om het digitale geld tot een wettig betaalmiddel te maken en te verantwoorden. Wie is er eigenlijk volgens u en DNB verantwoordelijk voor het digitale geld en de wijze hoe het fiatgeld geschapen word?

Wellicht zult u stellen dat dit de wetgevers zijn en dat zij alles waarover ik aangiftes gedaan heb gedogen en /of het hebben nagelaten om daartegen wetten te maken.

Is het niet zo dat de banken onder leiding van DNB deze wetten tot heden heeft verhinderd?

Feitelijk hebben wij in Nederland namelijk en dat is mijn constatering nu na tientallen rechtszaken en aangiftes aan ervaringen geen rechtsstaat maar een bankenstaat namelijk uiteindelijk blijken bij geldkwesties de ongeschreven bankwetten oftewel het gedoogbeleid ervoor te zorgen dat het beroemde dubbeltje, behalve enkele uitzonderingen namelijk de geslachtofferde incidenten, altijd op de kant van de bank valt.

Ik ga ervan uit dat de meeste mensen niet in een bankenstaat willen leven maar in een rechtsstaat en zodoende verzoek ik u om u bijdrage daarin te leveren, het is immers een zeer ernstige kwestie, u weet wel intussen zijn er meer doofpotten in Nederland dan er prullenmanden bestaan in de bankenbeerput leeggegooid en deze smurrie is walgelijk aan het gisten o.a. ontstaat dan methaangas en er hoeft nog maar een enkel vonkje in de nabijheid te komen en wat er dan gebeurd wilt u en de meeste mensen niet hebben. Overigens staat heel summier, maar nu nog wel als een ongebruikte lucifer, hierover al iets in de media, zie: http://www.liwwadders.nl/contant-geld-mag-geweigerd-worden-als-betaalmiddel/



Met gepaste groet,



H.-J.C.T.Redczus

P.s. voor de goede orde, deze mail beschouw ik als een open brief en zodoende ben ik zo vrij om hem alvast direct te verspreiden.