Betreft: OPEN BRIEF AAN HET COLLEGE VAN LEEUWARDEN

Datum: 18 november 2017

Geachte leden van het College,

Afgelopen donderdag 16 november 2017 heeft de Rechtbank Noord Nederland wederom twee uitspraken in bodemprocedure gedaan met betrekking tot evenementen in de Groene Ster.

Dit keer ging het over de evenementenvergunning voor PSY FI 2015 en de geluidsontheffing PSY FI 2015. Ook nu weer is het door de gemeente gevoerde beleid door de rechter vernietigd.

Dit is de zesde en zevende keer op rij dat de gemeente Leeuwarden door de rechtbank in het ongelijk wordt gesteld en Groene Ster Duurzaam! van de rechter gelijk krijgt.

Op volgorde:

– Uitspraak voorzieningenrechter inzake PSY FI 2015.

– Uitspraak voorzieningenrechter inzake WttV 2016.

– Uitspraak voorzieningenrechter inzake PSY FI 2016.

– Uitspraak meervoudige kamer in de bodemprocedure WttV 2015/2016.

– Uitspraak meervoudige kamer over omgevingsvergunningen van 4 juli 2017.

– Uitspraak meervoudige kamer over geluidsontheffing PSY FI 2015.

– Uitspraak meervoudige kamer over de evenementenvergunning PSY FI 2015.

Bij de rechtbank loopt nog de zaak tegen de vergunningenset PSY FI 2016 en “in de pijplijn” zitten nog de bezwaren en daarop volgende procedures tegen de geluidsontheffing WttV 2017 en de vergunningenset PSY FI 2017.

Voor “de bühne” heeft het college het afgelopen jaar het beleid aangepast (bijvoorbeeld door wijziging van de richtlijn geluid bij evenementen). Maar jullie weten net als wij dat na nauwgezet bestuderen van dit soort “aanpassingen” overwegend sprake blijkt van een verslechtering van de positie van omwonenden en reguliere bezoekers van de Groene Ster ten voordele van de evenementenorganisaties. Dat zullen wij zeker ook onder de aandacht van de rechtbank brengen en de uitkomst van de nog lopende zaken staat daarmee vast.

Wat gaat er mis bij het evenementenbeleid van het college rond de Groene Ster?

De omgevingsvergunning die de gemeente zichzelf verleend heeft voor het houden van festivals in de Groene Ster is door de rechtbank feitelijk buiten werking gesteld.

De gemeente heeft zich volgens de rechter niet gerealiseerd dat het houden van grootschalige festivals in een terrein dat ingeklemd ligt tussen twee woonkernen en een Natura 2000 gebied bestuurlijk en bestuurlijk-juridisch een vrijwel onmogelijke opgave is.

Het ecologisch onderzoek dat evenementen in de Groene Ster mogelijk moest maken is door de rechtbank als volstrekt onvoldoende aangemerkt.

Het geluidsbeleid en de geluidsontheffingen die de gemeente verleent gaan keer op keer bij de rechter onderuit.

Het beslag op de openbare ruimte van de evenementen acht de rechter veel te groot in omvang en veel te lang in duur.

De evenementen, met name PSY FI, brengen het Groene Ster terrein langdurige en onherstelbare schade toe en uitvoerende ambtenaren van de gemeente missen de professionaliteit en competenties om dat te voorkomen.

Uitspraken van de rechter (bijvoorbeeld die van 26 juli 2017 over basgeluid) worden door de gemeente niet goed uitgevoerd of genegeerd.

Basgeluid, verstoring van de nachtrust, afsluiting van het terrein, overlast van verkeer, parkeren en vervoer vormen een toenemende last voor omwonenden en reguliere gebruikers van de Groene Ster.

De vergunningverlening in het algemeen is zoals de rechtbank stelt “steeds veel te laat”.

Verzoeken om inzage en informatie worden steevast genegeerd, getraineerd of afgewezen. En als er tenslotte via een Wob-verzoek om helderheid moet worden gevraagd handelt de gemeente niet in de geest van de wet maar geeft steevast het antwoord dat het verzoek “ingewikkeld” of “omvangrijk” is en daarom de maximale verwerkingstijd gaat kosten.

Het vergunningenbeleid van de gemeente rond evenementen in de Groene Ster gaat dwars in tegen de regels van de “behoorlijkheidswijzer voor lagere overheden” van de Nationale Ombudsman en is in strijd met het bestuursrechtbeginsel van “fair play”.

Er is een toenemende irritatie bij de buurgemeente (de Groene Ster is aan drie kanten omsloten door Tytsjerksteradiel), met name met betrekking tot het evenement PSY FI.

En er is (zoals tussen de regels door in de uitspaken kan worden gelezen) sprake van een toenemende irritatie bij de rechtbank over het gedrag van de gemeente.

Waarom verliest de gemeente keer op keer bij de rechtszaken?

Dat ligt in ieder geval niet aan de hoeveelheid tijd en middelen die door de gemeente worden ingezet: Kosten nog moeite worden gespaard.

Bij een hoorzitting van de beroepscommissie of een zitting van de rechtbank worden uitgebreide stapels stukken overlegd en nota’s geproduceerd. Vier tot tien ambtenaren worden per zitting ingezet om de gemeente te vertegenwoordigen en de tribune te bevolken. Ook worden regelmatig externe advocaten van gerenommeerde advocatenbureaus ingehuurd om namens de gemeente op te treden.

Waarom loopt het voor de gemeente dan toch iedere keer niet goed af?

Allereerst omdat de ambities van de politieke leiding op het gebied van evenementen in de Groene Ster stelselmatig buiten de kaders van de juridische werkelijkheid treden. Of anders gezegd: wat het college wil realiseren kan juridisch niet door de beugel en kennelijk ontbreekt het aan “checks and balances” in de omgeving van de collegeleden. Daarnaast ontbreekt het de gemeente gewoon aan deskundigheid op het gebied van omgevingsrecht. De afdeling juridische en veiligheidszaken beschikt over uitstekende juristen die openbare orde en veiligheid als specialisatie hebben, maar er zijn geen deskundigen omgevingsrecht (of er wordt niet naar hen geluisterd).

Dat de rechtbank die mening in feite ook is toegedaan blijkt uit de toespraak van de voorzitter tijdens de procedure in voorlopige voorziening WttV 2017 van afgelopen zomer. Daarin adviseerde hij het college om de hulp in te roepen van “een regisseur die omgevingsrechtelijk zeer goed onderbouwd is en bestuurlijk stevig genoeg is om dit allemaal in goede banen te leiden”.

Hoe gaat dat nu verder in 2018?

Als het college de koers nu niet 180 graden verlegt stevent het af op een grote juridische schipbreuk in 2018.

De rechtbank heeft met zijn serie uitspraken inmiddels de omgevingsvergunningen buiten werking gesteld, de geluidsontheffingen en evenementenvergunningen feitelijk vernietigd en de ecologische onderbouwing van de evenementen in de Groene Ster als ondeugdelijk aangemerkt. Daarnaast is het college door de voorzitter van de rechtbank geadviseerd om;

– “de besluitvorming open en transparant te maken”,

– “te dulden dat derden zich er tegenaan bemoeien”,

– “GSD direct bij alle besluitvorming te betrekken” en

– “GSD juist ook te betrekken bij het formuleren van onderzoeksopdrachten en het bespreken van conceptrapporten”.

Dat is overigens precies hetzelfde als wat de Nationale Ombudsman in zijn rapport “Van een koude kermis thuiskomen” gemeenten adviseert.

Als het college het advies van de voorzitter van de rechtbank niet opvolgt tekent een verbod op festivals in de Groene Ster zich af. Of zoals de voorzitter van de rechtbank het formuleert:

“Vanuit de rechtbank bestaat het gevoel dat de zaak vóór het eerste festival in het jaar 2018 juridisch op orde moet zijn omdat anders een verbod of verregaande beperking van de festivals in het kader van een voorlopige voorziening niet meer ondenkbaar zal zijn. Als ik de stemming van mijn collega’s goed peil loopt verweerder [de gemeente] wel risico’s in dat opzicht”.

Helaas zijn de aanbevelingen van de voorzitter van de rechtbank door het college tot op heden niet gevolgd. Zinvol overleg met onze stichting heeft, ondanks inspanningen van onze kant, tot op heden niet plaatsgevonden. Tijdens de vier overlegbijeenkomsten van afgelopen zomer kregen wij het college niet te spreken en heeft de ambtelijke top ons aangehoord maar niets met de aangevoerde argumenten en voorstellen gedaan.

Een voorgesteld bestuurlijk overleg met collegeleden is eerst op de lange baan geschoven en vervolgens zijn de tevoren gemaakte schriftelijke afspraken over dit overleg zodanig geschonden dat doorzetten geen zin had.

Dat betekent dat onze stichting door de opstelling van het college gedwongen wordt om:

– Bezwaar te maken tegen de voor 2018 door de gemeente uit te brengen omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen en geluidsontheffingen voor evenementen in de Groene Ster.

– Bezwaar te maken tegen een eventuele wijziging van het bestemmingsplan.

– Voorlopige voorzieningen te vragen tegen die vergunningen en ontheffingen.

– Handhaving te vragen van het vigerende bestemmingsplan.

Wat moet het college doen om te de-escaleren en de situatie ten goede te keren?

1) Realiseer je dat het “nooit meer goed kan komen met PSY FI in de Groene Ster”.

Het evenement is te groot, heeft te veel bezoekers, is een te grote belasting voor terrein, flora en fauna, duurt te lang, maakt te veel en te lang lawaai, produceert te veel bastonen, geeft te veel verkeers- en parkeeroverlast, is een te grote belasting voor inwoners van de buurgemeente en omwonenden uit de eigen gemeente, tast het woon- en leefklimaat van de omwonenden aan en veroorzaakt blijvende schade aan het terrein van de Groene Ster.

Dat betekent dat PSY FI per direct geheel van de evenementenkalender moet worden gehaald óf per direct moet worden ingepland op een andere locatie in de gemeente.

(doorzetten van het evenement in de Groene Ster zal immers uiteindelijk leiden tot een verbod door de rechter vlak voorafgaande aan het evenement met grote financiële gevolgen voor de gemeente en de organisatie PSY FI).

2) Geef direct en volledig opvolging aan alle uitspraken van de Rechtbank Noord Nederland en alle adviezen van de voorzitter van de rechtbank.

3) Pas de geluidsnormen in dB(A) op de referentiepunten aan volgens het advies van de Nederlandse Stichting Geluidhinder.

4) Stel geluidsnormen in dB(C) op de referentiepunten vast op een dusdanig niveau dat binnenhuis geen overlast van basgeluid ontstaat.

5) Bepaald de eindtijd van elektronisch versterkte muziek voor alle evenementen op alle dagen op 23:00 uur en sta na dat tijdstip slechts achtergrondmuziek toe die naar analogie van de APV “niet waarneembaar is op de referentiepunten”.

6) Geef Groene Ster Duurzaam direct volledige inzage in alle stukken en betrek de stichting vooraf bij vraagstellingen en adviezen.

7) Hou de grote zonneweide en alle andere ligweides en strandjes gedurende de gehele zomerperiode vrij van festivals en stel ze volledig ter beschikking van reguliere recreanten en bezoekers van de Groene Ster.

8) Verbied gebruik van grond-penetrerende middelen op alle weiden en strandjes van de Groene Ster.

9) Stel in overleg met GSD en omwonenden een verkeers-, vervoers- en parkeerplan op voor evenementen rond de Groene Ster.

10) Stel in overleg met GSD en omwonenden een spreidingsplan op voor evenementen in de Groene Ster.

Wij zijn er van overtuigd dat als het college de door ons geschetste route volgt er op termijn een werkbaar evenwicht kan ontstaan tussen de gemeente en omwonenden voor wat betreft evenementen in de Groene Ster.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Groene Ster Duurzaam!