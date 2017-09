(Tekst: Provinsje Fryslân)

Zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. Op deze dag zal ook het Provinciehuis opengesteld worden voor publiek. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om het historische deel van het provinciehuis te bezoeken van 10.00 uur tot 17.00 uur.



‘Dag van de Democratie’

Daarnaast is het op 9 september ook ‘Dag van de Democratie’. Er zijn daarom verschillende politieke partijen aanwezig, waarmee u in gesprek kunt gaan.

Het Provinciehuis

De kern van het huidige provinciehuis is de stadswoning, een soort refugehuis, van de overste van het Barraconvent in Bergum. Het gebouw stond bekend als “abtshuis”, hoewel het klooster in Bergum nooit de status van abdij verworven heeft.[1] Mogelijk had het gebouw die naam te danken aan zijn indrukwekkende afmetingen. Tussen 1570 en 1578 was het gebouw ook nog kort in gebruik als paleis van de eerste en enige bisschop van Leeuwarden, Cuneris Petri. Daarna kwam er een einde aan het gebruik van het gebouw door de kerk.

In 1576 had Friesland al de Pacificatie van Gent getekend en in 1578 werd de bisschop gevangengezet door de stadhouder Rennenberg. Op 23 maart 1579 bekrachtigde Friesland de Unie van Utrecht en werden de kerkelijke bezittingen onteigend. Het voormalig paleis van de bisschop werd op 15 maart 1580 door de stadhouder geschonken aan Staten van de Heerlijkheid Friesland, de voorloper van de tegenwoordige Provinciale Staten.