Ook Bouwe de Boer is erg stil over de implicaties van ‘van het gas af’ en ‘nul op de meter’

Wie Bouwe de Boer, Marjan Minnesma en Ruud Koornstra in een week achterelkaar heeft aangehoord, heeft een enorme milieubewustzijnsboost te verwerken gekregen. Ik hoorde de drie onlangs spreken tijdens twee bijeenkomsten op het Nordwin College. De school waar de nieuwste tractor nog altijd met bewonderende blikken wordt bekeken.

Koornstra is een mooie verteller. Hij is een selfmade man, een man in bonis. Hij is ook een beetje een ziener en brengt zijn verhaal als de gewone jongen die veel fouten heeft gemaakt, maar uiteindelijk op het groene pad terecht is gekomen. Na zijn praatje vertrok hij weer naar zijn volgende bijeenkomst in een van de nieuwste Tesla-modellen. Bouwe de Boer is nog altijd onze provinciale groengoeroe, die met zijn verhaal graag aanschurkt tegen bestuurders en ondernemers. Want ook zijn schoorsteen moet roken. Op een bijeenkomst van zijn partij de PvdA zei hij eens op een grote ramp te hopen. Want pas dan zouden we versneld zijn groenplan omarmen. Bouwe heeft zijn ramp gekregen, weliswaar enkele tientallen kilometers oostwaarts, en het gevolg is dat we nu versneld van het gas af moeten. Marjan Minnesma staat tamelijk nuchter in de groendiscussie. Zij geeft vooral praktische oplossingen.

In Leeuwarden zijn al enkele tientallen woningen losgekoppeld van het gas. In veel gevallen zijn dat huurders die uit zichzelf hier nooit voor zouden hebben gekozen. Ze zijn verleid en daarna geprest tot deze omschakeling. Deze huurders zitten nu (zonder gas) met de gebakken peren, want hun gasvrije installaties werken niet zoals het hen was voorgespiegeld. Directeur Harro Eppinga van hun woningcorporatie Elkien hult zich in stilzwijgen, wil niets horen van compensatie voor maandenlang gestoord woongenot en blijft de huurpenningen gewoon innen. Sterker nog: het huurtarief van een vrijkomende huurwoning wordt direct fors verhoogd. Ook Bouwe de Boer heb ik nooit over de specifieke implicaties gehoord van wat ‘van het gas af’ en ‘nul op de meter’ in de praktijk voor de bewoners betekent.

Het was mooi geweest wanneer Leeuwarder raadsleden, net zo fanatiek als zij deden voor een middenstander in de Kleine Kerkstraat die buiten zijn winkel goederen aan de man bracht, ook voor hun nul op de meter-bewoners in de bres zouden springen. Ze buitelden bij de middenstander over elkaar heen om van hun verontwaardiging blijk te geven. Wellicht dat ze dachten dat dit profijtelijker voor henzelf zou zijn om zich te profileren. De een was nog sneller dan de ander in het uiten van zijn misnoegen. Dat, terwijl ze als raadsleden medeverantwoordelijk zijn voor het beleid waar deze middenstander tegenaan loopt.

Andries Veldman