(Tekst: Vrij Baan!)

Woensdag 24 januari 2018 onthullen wethouder Sjoerd Feitsma (Cultuur) en kunstenaar Frank Havermans het kunstwerk op het Stephensonviaduct. Het kunstwerk is het slotstuk van de herinrichting van de westelijke invalsweg en de aansluiting op het Stephensonviaduct. Het manifesteert zich als een eigenzinnig lichtend baken, de constructie komt achter de brug vandaan en kijkt er overheen. Door zijn witte verschijning roept het verwondering op.

Geïnspireerd op eerste mijnlamp

De kunstenaar heeft bij zijn ontwerp rekening gehouden met het industriële karakter van de omgeving. Daarbij heeft hij zijn ontwerp geïnspireerd op de technische tekeningen van het viaduct. Bij het maken van zijn ontwerp, dat in staal is uitgevoerd, werd hij getroffen door de onderkant van het viaduct. Het zware karakter van de betonbalken die er geheel vanzelfsprekend uit zien vond hij bijzonder en wilde hij benadrukken. Ook wilde hij een verbinding leggen tussen bovendeks en onderdeks. Het lichtbaken van de sculptuur herinnert aan de eerste mijnlamp, ontwikkeld door George Stephenson, een beroemde Engelse ingenieur in de eerste helft van de 19e eeuw, wiens naam het viaduct draagt. Het kunstwerk is in staal uitgevoerd.

We besteden tijdens de bijeenkomst ook aandacht aan de kunstwerken die Frank Havermans in samenwerking met Karin van Pinxteren heeft gemaakt voor het Margaretha Zelle Akwadukt en de fietsonderdoorgang Sylsterrak. Meer informatie over de kunstenaar en de kunstwerken op de westelijke invalsweg.

Datum: woensdag 24 januari 2018

Tijd: van 14:00 – 15:30 uur

Locatie: Achterzijde van het pand Mind Up, (kantoor Leeuwaren Vrij-Baan) Marshallweg 9. Daar kunt u ook parkeren.

Programma

14.00 uur: ontvangst met koffie en thee

14.15 uur: welkomstwoord/inleiding door wethouder Sjoerd Feitsma

14.25 – 14.35 uur: wethouder Sjoerd Feitsma interviewt Frank Havermans en Karin van Pinxteren

14.35 – 14.45 uur: naar het kunstwerk lopen

ca. 14.45 uur: onthulling van het kunstwerk door de wethouder en Frank Havermans

14.50 – 15.00 uur: gelegenheid voor het stellen van persvragen

15.00 uur: teruglopen naar Marshallweg 9

15.05 – 15.30 uur: hapje en drankje