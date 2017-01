(tekst: persbericht)

Ontdekkingstocht voor singles in Leeuwarden op zaterdag 11 februari.

De ontdekkingstour begint om 10.30 uur bij de Achmeatoren, het hoogste gebouw van Leeuwarden (114,6 meter). Met de lift gaan de singles omhoog om van een prachtig uitzicht te genieten. Een half uurtje later weer beneden wandelt de groep naar de theesalon van de ‘Princesshof’. Daar is tijd voor een kopje koffie / thee en een praatje. Om 12 uur begint de stadswandeling bij de in 1592 gebouwde Oldehove.

Tijdens deze stadswandeling krijgen de deelnemers informatie over de geschiedenis van Leeuwarden en leert men de stad echt kennen. De route loopt langs oude stadsgrachten, historische straten en monumentale gebouwen. De gids kent de verborgen plekken van de stad en vertelt graag over de historie.

Terug bij de scheve Oldehove die aan Pisa doet denken is er de mogelijkheid voor een gezamenlijke lunch als afsluiting bij ‘de Burgemeester van Napels’. Deze lunch is niet inbegrepen.

Tjitske van IndiviDuo organiseert regelmatig activiteiten voor singles in Friesland. Singles ontmoeten zo andere singles op een ongedwongen manier. Eerst lid worden van IndiviDuo is niet nodig. Voor informatie, aanmelden en overige activiteiten voor singles, kijk op: www.individuo.nl/activiteiten of bel 06-44141781.