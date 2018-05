(tekst: Tresoar)

Het Famillement is het grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland! Met interviews, workshops, lezingen, rondleidingen én een grote (inter)nationale informatiemarkt. Laat je inspireren door presentatrice Dieuwertje Blok en haar Verborgen verleden, archivaris Harmen Snel, historica Els Kloek, oud-minister Pieter Winsemius en genetisch-wetenschapper Maarten Larmuseau. Verder zijn er praamvaarten, kinderactiviteiten, stadswandelingen en is de Oldehove open voor publiek. Kom zondag 3 juni naar Leeuwarden voor het gratis te bezoeken Famillement.

Op het Famillement kan jong en oud van alles ontdekken over zijn of haar voorouders. Dit jaar is er speciale aandacht voor de Friese geschiedenis en DNA. De Friese hoofdstad Leeuwarden kent een lange en rijke geschiedenis met oud-inwoners als Mata Hari, Pieter Jelles Troelstra, Maurits Cornelis Escher en Saskia van Uylenburgh, echtgenote van Rembrandt. In 2018 is Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa en door reisgids Lonely Planet in de top drie Europese bestemmingen geplaatst. Het CBG organiseert het Famillement tweejaarlijks met een regionale partner. Dit jaar vindt de vierde editie plaats op zondag 3 juni (10.00-18.00 uur). De lezingen en informatiemarkt zijn in Stadsschouwburg De Harmonie, overige activiteiten in de stad en bij Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar. Het programma is gratis te bezoeken. Wel is aanmelden voor sommige onderdelen noodzakelijk.

Het Famillement is een samenwerkingsproject waarin het CBG, Tresoar en HCL samenwerken met de Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF), de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Afdeling Friesland en het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy.