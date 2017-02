(tekst: nieuwsbrief Samenwerkende Buurtorganisaties)

Nieuw beleid Oud Papier?

Komende maandag, 27 februari, krijgen de raadsleden informatie over de toekomst van het oud papier. Verontrustend is de zin die in hun raadsbrief staat:

“Inmiddels is gestart met een onderzoek om de papierinzameling te verbeteren. Hierbij is de relatie tussen vrijwilligersorganisaties en de papierinzameling niet meer vanzelfsprekend”. In ieder geval Bilgaard spreekt in en SBO. Meer insprekers: meld aan via griffie@leeuwarden.nl. Belangstellenden: Raadzaal 19.30-20.15. Via omroep Leo ook eventueel rechtstreeks te volgen.