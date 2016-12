Weer zo’n heerlijk winterverhaal opgediept uit ons archief (29.000 artikelen)

Leeuwarder Courant worstelt met nederlaag PvdA

Welke belangen spelen er?

(Van een correspondent)

Liwwadders meldt vandaag de beantwoording door b. en w. van vragen van D’66 over de status van de University Campus Fryslân (UCF).

B. en w. – de hoofdstad van Fryslân – zeggen geen mededelingen te kunnen doen. Want er komt een nieuw college van gedeputeerde staten in de provincie, en wat die willen met de UCF? Dat weet de gemeente nog niet. Via de provinciale campagneleider bij de verkiezingen, Friso Douwstra, en tevens fractieleider CDA in de gemeenteraad van Leeuwarden, hadden b. en w. misschien al iets te weten kunnen komen. Of van wethouder Van der Molen, ook CDA, in het college van b. en w. De lijn via wethouder Deinum (PvdA) is nu afgesneden sinds provinciaal onderhandelaar gedeputeerde de Vries (PvdA) door eigen toedoen grandioos is uitgevloerd.

Tûk

De UCF werd ooit door de provincie aangekondigd als een succes bij voorbaat. Met tegelijk de aankondiging dat er langdurig overheidsfinanciering nodig zou zijn. Die mededeling kwam indertijd van gedeputeerde De Vries (PvdA). Het was eigenlijk de eerste afwijking van het principe in de provinciale politiek, dat grote projecten ook in redelijke mate door externe financiering dienden te worden gedragen. Een verstandig principe, dat de PvdA, met name gedeputeerde De Vries, die zelf ook de financiën beheerde, in toenemende mate losliet. In de verkiezingscampagne presteerde ze het zelfs, dat “tûk” te noemen. Onverantwoord financieel beleid, maar electoraal “tûk”. En zelfs dat mislukte.

Wethouder Deinum zweeg

Na forse bestedingen bleek de UCF – op basis van een opgesteld rapport – niet voldoende levensvatbaar. In de aanloop naar de verkiezingen kwam gedeputeerde De Vries met de aankondiging dat de Rijks Universiteit Groningen (RUG) dit ging overnemen. Er moest – het werd als een detail gepresenteerd – nog wel zo’n 100 miljoen aan fondsvorming vanuit Friesland plaatsvinden. De Vries hoopte dit “tûk” op te lossen. Haar opvolgers worstelen nu met de problemen. Maar het was leuke publiciteit voor de verkiezingen, een herstel van universitair Friesland. De LC publiceerde dit alles als een vrijwel voldongen feit. Er zouden nog slechts wat formele belemmeringen zijn op te ruimen. Heel schoorvoetend kwam – op de dag van de verkiezingen zelf – de LC, als mosterd na de maaltijd, nog met enige kanttekeningen. Wetsus – ons Friese top project – zag hier niet zoveel in. De hoofdredacteur van de LC sprak hierop Wetsus onmiddellijk bestraffend toe. Deze hoofdredacteur bezit een heel bijzondere antenne. Zodra er iets op tafel komt, dat de Friese PvdA-elite, en dan met name gedeputeerde De Vries – in de wielen zou kunnen rijden, dan zorgt de LC voor tegengas. Opmerkelijk is ook, dat Wetsus, als kritisch commentator, geen steun kreeg van de grote kampioen van Wetsus, wethouder Deinum. Altijd in de bres voor Wetsus, maar nu even niet. Misschien met goede redenen, maar leg het dan even uit. Deinum zweeg in alle talen.

Hans Mol wacht nog op antwoord

De publicitaire stunt rond het filiaal van de universiteit Groningen werd daarna ontmanteld met een indrukwekkend artikel (Te Gast in de LC) van Hans Mol. Aan de opwekking in dit artikel aan de journalistiek – meer oplettendheid, meer onderzoek, meer kritische zin – is tot op heden in de LC , al was het maar alleen in dit dossier, geen gevolg gegeven.

Hoofdredacteur LC wil andermans geld uitgeven

In plaats daarvan kwam dezelfde hoofdredacteur heel recent met een ernstige vermaning in de richting van de nieuwe bestuurders van de provincie – zelfs deze hoofdredacteur heeft in dit opzicht blijkbaar afscheid genomen van de PvdA – om vooral veel en meer geld te steken in de KH 2018. De partijen die bij de verkiezingen wonnen, zoals het CDA, zijn volgens de hoofdredacteur te krenterig. Er moet meer geld naar de KH. Een in de historie van de LC buitengewoon ongenuanceerd en tendentieus verhaal. Immers, de provincie is al grootfinancier van de KH 2018. Want dat moest van gedeputeerde De Vries. De eigenlijke Kulturele Hoofdstad – Leeuwarden – blijft financieel duidelijk bij de provincie achter. Opmerkelijk. Maar de LC zit het komende provinciebestuur – nog te vormen – al achter de broek, meer geld, meer geld, meer geld. Volstrekt misplaatst. Door de LC ook nergens beargumenteerd. Hier moet meer achter zitten. Meer dan alleen het belang van de LC van een goede verstandhouding met de provincie rond de KH, die bijvoorbeeld kan leiden tot verdere projectfinanciering. Voorgaande projecten zijn overigens in de LC nooit financieel verantwoord. De lezer hoeft dat blijkbaar niet te weten. Een uiterst gevaarlijk pad dat de LC betrad. Waar staat deze krant. De lezer wil wel graag weten waar er sprake is van vormen van belangenverstrengeling.

Zompig moeras

In de, al jaren lang gaande, aanloop naar de KH is van diverse kanten – gedeputeerde De Vries en burgemeester Crone poneerden het keer op keer – verzekerd dat er naast overheidsbijdragen uiteraard aanzienlijke particuliere financiering zou plaatsvinden. Tot op heden is dat niet gebeurd. Er vindt hierover ook geen verantwoording plaats. De hoofdredacteur van de LC had dan ook – in plaats van de provincie in de nek te hijgen – moeten attenderen op de uitblijvende financiering vanuit de markt. En hij had gedeputeerde De Vries en burgemeester Crone er op moeten aanspreken, waarom dit onderdeel van de KH nog steeds een zompig moeras is gebleven.

Katten in het nauw

Er is sprake van sterk dalende opkomstcijfers bij verkiezingen, waardoor – een medewerker van de WBS (Wiardi Beckman Stichting, jawel, LC, ook van de PvdA) signaleerde het als reactie op de uitslag van de statenverkiezingen in zijn column in de Volkskrant – er zo langzamerhand sprake is van een illegitieme overheid. De LC kent ook de opkomstcijfers bij de gemeenteraadverkiezingen in Leeuwarden: lager dan 40%. De medewerker van de WBS zou hier vermoedelijk zijn afgrijzen over uit hebben gesproken. De LC kampt helaas – want Friesland verdient een goede eigen krant, zoals de LC eertijds was – met dalende oplagen, zoals de politiek met dalende opkomst. Maar daarom is er nog geen reden voor identificatie, zoals het redactioneel beleid van de LC laat vermoeden, met de politieke brokkenmakers.

Onafhankelijkheid, moed, en avontuur, dat verwachten wij van de LC. Geen aankruipen aan over het paard getilde provinciale bestuurders.

Zo niet de LC. De LC uit zich ontevreden over de uitslag van de verkiezingen. Geen verantwoording over de electorale propaganda in de LC rond de UCF en het filiaal van de RUG. Wel aanvallen op Wetsus. Wel aanvallen op partijen die graag zien dat ook marktpartijen in grote projecten op een fatsoenlijke manier participeren. Marginalisatie van de principiële kritiek van Van der Honing (Groen Links) en D66.

PvdA heeft bescheidenheid en personele aanpassing nodig.

Zoals GroenLinks in provinciale staten constateerde: de machtswisseling kan een zegen zijn voor Fryslân en de democratie. Met daarbij de volledige instemming voor GroenLinks van de andere partijen. Uitgezonderd de PvdA. Een PvdA, die daarmee in een aanmerkelijk isolement is geraakt. Een partij die nog niet de bescheidenheid heeft gevonden, die in de nieuwe situatie past. Dat moet heel binnenkort wel gebeuren. Vereist zijn daarbij personele aanpassingen aan de top van de Friese PvdA. In de stad Leeuwarden zal een realistischer beleid nodig zijn nu de grote provinciale bondgenoot en financier afhaakt.