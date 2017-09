(Tekst: CBS)

De omzet van de zakelijke dienstverleners steeg in het tweede kwartaal van 2017 met 5,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal nam de omzet nog met 6,9 procent toe. Dit meldt het CBS in de kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening.

De omzetgroei is sinds het vierde kwartaal van 2013 onafgebroken positief. De hoogste groei werd dit kwartaal behaald door de architectenbranche met 13,2 procent. Ook de omzet bij de hoveniers groeide met meer dan 10 procent. De ingenieurs en het reclamewezen lieten daarentegen een omzetdaling zien.

Omzetdaling in reclamewezen

De omzet in de reclamebranche daalde in het tweede kwartaal met 1,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2016 groeide de omzet nog met 6,7 procent. Daarna liet de omzetontwikkeling een dalende trend zien. In het eerste kwartaal van 2017 was er nog een minimale groei van 0,2 procent.

Ook de prijsindex daalde in de voorgaande twee kwartalen. In het vierde kwartaal 2016 was de daling 1,7 procent, in het eerste kwartaal 2017 0,6 procent. De prijsontwikkeling in het tweede kwartaal 2017 is op dit moment nog niet beschikbaar.

Ondernemers verwachten lagere verkoopprijzen

Er zijn meer ondernemers in de reclamebranche die dalende verkoopprijzen verwachten dan ondernemers die stijgende tarieven verwachten. Per saldo verwacht 3 procent van hen een daling van de verkoopprijzen. De verwachtingen voor de overige indicatoren zijn daarentegen positief. Per saldo verwacht 12,0 procent van de ondernemers in de reclamebranche een verbetering van het economische klimaat. Per saldo 2 procent voorziet een verbetering van de omzet en per saldo 7 procent van de ondernemers verwacht een uitbreiding van de personeelssterkte. Deze percentages zijn echter lager dan in het eerste kwartaal van 2017.