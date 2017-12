(Tekst: CBS)

De omzet van de zakelijke dienstverleners steeg in het derde kwartaal van 2017 met 6,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vergeleken met het tweede kwartaal trok de groei aan. Dienstverleners in de IT boekten een omzetgroei van 6,3 procent. Dit meldt het CBS in de kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening.

De reclame- en marktonderzoeksbranche had de kleinste omzetstijging met 1,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit is wel een verbetering ten opzichte van het tweede kwartaal, toen de omzet van deze branche licht daalde (0,1 procent).

Omzetgroei hoveniers voor derde kwartaal op rij boven 10 procent

De omzet van hoveniers steeg in het derde kwartaal van dit jaar met 10,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit is het derde kwartaal op rij dat de omzet met meer dan 10 procent groeit. Nadat de omzetten van hoveniers in het tweede kwartaal van 2016 nog daalden, groeide de omzet vervolgens met gemiddeld 10,8 procent per kwartaal.

De omzet van de uitzendbranche steeg in het derde kwartaal met 6,2 procent. Na een piek in de omzetstijging van 14,2 procent in het vierde kwartaal van 2015 daalde de omzet naar 4,6 procent in het vierde kwartaal van 2016. Sinds het eerste kwartaal van 2017 is de omzetgroei in de uitzendbranche stabiel rond 6 procent.

Meer vacatures en minder faillissementen

Het aantal ontstane vacatures in de zakelijke dienstverlening bereikte het afgelopen kwartaal met 42 duizend een nieuw hoogtepunt. In vergelijking met een jaar eerder ontstonden er 7 duizend vacatures meer. Verder bereikte het aantal openstaande en het aantal vervulde vacatures nieuwe records van respectievelijk 34 duizend en 42 duizend. Ook werd het laagste aantal faillissementen uitgesproken sinds 2009, het startjaar van de waarneming volgens de huidige bedrijfsindeling. In het derde kwartaal van 2017 gingen 168 zakelijke dienstverleners failliet, in het tweede kwartaal 180.