Omzet horeca stijgt verder

Hotels, restaurants, snackbars en cafés hebben in het vierde kwartaal 0,9 procent meer omgezet dan in het derde kwartaal van 2016, meldt het CBS. De omzet van de horeca neemt al bijna vier jaar onafgebroken toe. Op cafés na steeg de omzet in alle branches. Ook het volume, het aantal consumpties en overnachtingen, nam in het vierde kwartaal toe.

Met het vierde kwartaal is ook het jaarcijfer beschikbaar. In 2016 behaalde de horeca 6,5 procent meer omzet dan in 2015. Dat is de hoogste groei sinds 2000.

Vandaag publiceert het CBS ook de Kwartaalmonitor Horeca met meer informatie over de horeca, inclusief vakantieparken, kantines en catering.

Omzet hotels stijgt het meest

Binnen de horeca steeg de omzet van hotels, met 2 procent, het meest. Hotels ontvingen eind 2016 zowel meer Nederlandse als buitenlandse gasten.

Snackbars, waaronder lunchrooms, fastfoodrestaurants, maaltijdbezorgers en ijssalons, noteerden een omzetgroei van 1,4 procent in het vierde kwartaal. Restaurants boekten 0,6 procent meer omzet dan in het derde kwartaal. Voor snackbars en restaurants was de omzetgroei hiermee minder sterk dan in de voorgaande twee kwartalen.

De omzet van cafés, waaronder ook eetcafés en koffiebars, is in het vierde kwartaal met 0,5 procent gedaald. In het voorgaande kwartaal steeg de omzet nog met 3,3 procent.

¹⁾ Volumeontwikkeling hotels niet beschikbaar

Hoogste omzetgroei in 16 jaar

In 2016 heeft de horeca 6,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Dat is de grootste omzetgroei in 16 jaar tijd. De voor prijsontwikkeling gecorrigeerde omzet lag 3,9 procent hoger dan een jaar eerder.

De snackbars behaalden in 2016, met bijna 10 procent, de hoogste omzetgroei binnen de horeca. Bovendien was het de sterkste omzetgroei van snackbars sinds het begin van deze meting. Restaurants boekten in 2016 ruim 6 procent meer omzet, gevolgd door cafés met 5,7 procent en hotels met 5,0 procent.