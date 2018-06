(tekst: CBS)

Omzet horeca stijgt 2,1 procent in eerste kwartaal

De omzet van de horeca steeg in het eerste kwartaal van 2018 met 2,1 procent ten opzichte van het vorige kwartaal, meldt het CBS. Het volume, het aantal consumpties en/of overnachtingen, steeg met 1 procent. De omzet van eet- en drinkgelegenheden nam met 2,3 procent toe, de omzet van logiesverstrekking steeg met 1,6 procent. Al vijf jaar neemt de omzet van de horeca, bestaande uit logiesverstrekking en eet- en drinkgelegenheden, ieder kwartaal toe.

Hoogste omzetgroei restaurants in anderhalf jaar

Eet- en drinkgelegenheden, waaronder restaurants, fastfoodrestaurants, cafés, kantines en catering, hebben in het eerste kwartaal 2,3 procent meer omgezet dan een kwartaal eerder. Het aantal verkochte consumpties steeg met 1,5 procent. Met 3,2 procent nam de omzet van restaurants het sterkst toe. Het is bovendien de grootste groei in anderhalf jaar. Ook fastfoodrestaurants, cafés, kantines en catering hebben meer omgezet dan een kwartaal eerder.

Omzet logiesverstrekking ook hoger dan kwartaal eerder

De omzet van logiesverstrekkers nam met 1,6 procent toe in het eerste kwartaal in vergelijking met een kwartaal eerder. Het volume daalde echter met 0,3 procent. De omzet van hotels steeg met 1,3 procent.

Steeds meer horecaondernemers belemmerd door personeelstekort

Twee weken geleden berichtte het CBS over het ondernemersvertrouwen aan het begin van het tweede kwartaal. Daarbij bleek dat steeds meer bedrijven gehinderd worden door personeelstekort. Dat geldt ook voor de horeca. Een kwart van de hotels geeft aan dat het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten momenteel belemmerd wordt door een tekort aan arbeidskrachten. Ook 32 procent van de verhuurders van vakantiehuisjes en 27 procent van de campings voelt zich belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten.

Ruim een vijfde van de restaurants, inclusief fastfoodrestaurants, geeft aan last te ondervinden van een tekort aan personeel. Voor kantines en catering en cafés vormt personeelstekort minder vaak een belemmering.