(Tekst: CBS)

De detailhandel heeft in het tweede kwartaal 4,1 procent meer omzet geboekt dan in hetzelfde kwartaal van 2016. De verkopen (het volume) stegen met 3,6 procent. Over de hele linie namen de omzetten toe.

Food- en non-foodwinkels hadden ruim 3 procent groei en ook webshops profiteerden met een omzetgroei van 17,2 procent volop van de kooplust van consumenten. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor detailhandel.

In het eerste kwartaal stegen de omzet en de verkopen in de detailhandel met 4,8 procent, de sterkste stijging sinds 2006. Ondanks de relatief sterke omzetgroei in de eerste helft van 2017 bereikten de omzet en de verkopen van de detailhandel echter nog niet het niveau van vóór de economische crisis. In de eerste helft van 2017 lag de totale detailhandelsomzet nog 1,8 procent onder het omzetniveau van de eerste helft van 2008. Het verkoopvolume bleef ruim 8 procent achter bij het volume uit dit topjaar voor de detailhandel.

Supermarktomzet groeit met bijna 4 procent

De foodwinkels realiseerden in het tweede kwartaal 3,3 procent meer omzet. Deze omzetstijging kwam vooral voor rekening van de supermarkten, die 3,7 procent meer omzet boekten en hun verkopen met 2 procent zagen toenemen. Bij de food-speciaalzaken daalden de verkopen, maar door prijsstijgingen steeg de kassaomzet met 1 procent.

Uiteenlopende ontwikkelingen in non-foodsector

De omzet van non-foodwinkels was in het tweede kwartaal 3,1 procent hoger dan een jaar eerder, de verkopen namen met bijna 4 procent toe. Vooral de winkels die gerelateerd zijn aan de woningmarkt deden goede zaken. Zo steeg de omzet van winkels in doe-het-zelf artikelen en keukens met 7,6 procent, de omzet van winkels in meubels en huishoudelijke artikelen groeide met 3,2 procent. Winkels in consumentenelektronica, die stevige concurrentie ondervinden van webwinkels, wisten de negatieve trend in hun omzetontwikkeling niet te keren. De omzet in deze winkels daalde met 4,3 procent, het tiende kwartaal op rij met omzetverlies.

Online omzet groeit het hardst

In het tweede kwartaal nam de omzet van pure webwinkels met ruim 17 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. De internetomzet van multi-channelers (bedrijven die zowel een fysieke winkel hebben als online verkopen) groeide met 25,5 procent, de hoogst gemeten stijging sinds de meting drie jaar geleden werd opgezet.

Vertrouwen detailhandel op hoogste niveau sinds 2008

Aan het begin van het derde kwartaal van 2017 stond het ondernemersvertrouwen in de detailhandel op het hoogste niveau sinds de start van de meting eind 2008. Bijna 30 procent van de detaillisten denkt dat de omzet in het derde kwartaal zal toenemen en ruim 15 procent verwacht de personeelssterkte uit te breiden. Overigens verwachten niet alle detaillisten dat vacatures gemakkelijk ingevuld kunnen worden. Het aantal ondernemers dat een personeelstekort verwacht en denkt dat de bedrijfsvoering hierdoor zal worden belemmerd is in één jaar tijd opgelopen van 1 op de 50 aan het begin van het derde kwartaal 2016 naar 1 op de 20 aan het begin van het derde kwartaal dit jaar.