(tekst: Geenstijl)

Lange arm PvdAfgunst vermoordt debat

Leuk hoor, een verkiezingsdebat over de toekomstige richting van je regio, maar een kritisch geluid is natuurlijk niet de bedoeling. Aldus Jacques Tichelaar (PvdA), voormalig Haags partijvader, en tegenwoordig commissaris van de Koning in Drenthe. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (een soort Benelux, maar dan Frigrodre) organiseert een debat waar de lijsttrekkers komen praten over regionale onderwerpen. De grote noordelijke omroepen Omrop Fryslân, RTV Drenthe en RTV Noord wilden ‘de ontevreden kiezer’ en ‘asielbeleid’ graag op de agenda hebben, maar de lange arm van de PvdA insta-kietelt Tichelaar (initiatiefnemer van het debat) onder de oksels. Verboten. PVV reageert niet en 50Plus mag er van de Partij van de Adieu lekker puh niet bij. On-be-spreek-baar. En dus douwt Tichelaar een dolk in de rug van de kiezer en de journalistiek, want ‘een populistisch geluid’ is vanzelfsprekend niet welkom in het schone noorden. Slap compromis van de omroepen: oneens en geen presentatoren, maar wel uitzenden. “Buitengewoon arrogant dat Tichelaar wel zijn eigen PvdA, maar niet 50Plus heeft uitgenodigd, terwijl wij in sommige peilingen hoger staan”, moppert Jan Nagel. Joehoe, welkom bij de Partij van de Afgunst. Tichelaar baseert zijn uitnodigingen op de huidige verdeling in de Tweede Kamer. Tja, dat kan natuurlijk ook. Trapje na van de SNN: de filmpjes die de regionale omroepen vier jaar geleden maakten waren toch al ’een beetje Calimero’. “We willen ook vooral de sterke punten van het noorden benadrukken. Iets meer op basis van succesverhalen.” Haha! En wie op 8 februari niet kan slapen; Ferry Mingelen presenteert.

