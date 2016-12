(tekst: Finster op Fryslân)

Oh 2018!: Jan Atze Nicolai – Capital of a man-made-world

Jan Atze Nicolai is een voorvechter van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad in 2018. Toen het in Leeuwarden nog populair was om tegen LWD2018 te zijn, was Nicolai al voor.

Op het hoogtepunt van het pessimisme schreef Jan Atze een gedicht namens zijn PAL GroenLinks fractie. Hij hoopte hiermee het sentiment in de stad te wijzigen. Of het winnen van de titel hier direct mee in verband staat weet hij niet, maar stiekem gaat men er bij Pal GroenLinks wel een beetje van uit. Voor Finster op Fryslân herschreef Jan Atze Nicolai zijn gedicht uit 2012…

