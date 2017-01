(tekst: persbericht PvdA Leeuwarden)

Op 1 oktober 2016 stelde de ledenvergadering van de PvdA het lijsttrekkerschap voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in november van dit jaar open voor haar leden. Het resultaat is dat zich één gegadigde heeft gemeld: Lutz Jacobi uit Wergea. Er zijn dus geen lijsttrekkersverkiezingen nodig. De geplande debatten tussen de kandidaat-lijsttrekkers in januari vinden daarom ook niet plaats. Volgens de reglementen van de PvdA betekent dat echter nog niet dat Lutz Jacobi daarmee automatisch de lijsttrekker wordt voor de komende verkiezingen. Op zaterdag 28 januari zal over de ontstane situatie in een extra algemene ledenvergadering met de leden overlegd worden.

Lees ook:

Aan de treurmars van de PvdA in Friesland wil maar geen einde komen

en

Lutz Jacobi kan de Leeuwarder PvdA redden

en

‘PvdA is recruteringspartij voor een baantje’

en ook

Theedrinken bij Diederik is niet voldoende