Uitval bij ICT-studies dramatisch hoog



Een derde valt af in eerste studiejaar; slechts 44% haalt diploma binnen 5 jaar



ICT-studies in het hbo en wo zijn zo pittig dat het uitvalpercentage ten opzichte van andere studies dramatisch hoog is. Dat blijkt uit onderzoek van AG Connect op basis van meerdere bronnen, waaronder het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), de uitgever van verschillende Keuzegidsen voor aankomende studenten.



De lage overlevingskansen binnen het ICT-onderwijs zijn een doorn in het oog van veel werkgevers die steeds meer moeite hebben met het invullen van ICT-vacatures. In het eerste kwartaal van 2017 stonden volgens het CBS 12,3 duizend vacatures open bij ICT-bedrijven. Maar liefst een kwart van de ICT-bedrijven kampt met een personeelstekort en steeds meer bedrijven zeggen minder hard te groeien en omzet mis te lopen door de kloof tussen vraag en aanbod van IT-professionals. In geen enkele andere sector is de krapte zo groot. Er is vooral behoefte aan mensen die applicaties en systemen kunnen ontwerpen en ontwikkelen. Met name ICT’ers die programmeertalen als Java, C of Python beheersen zijn erg in trek.

ANIMO VOOR STUDIE GROEIT, UITVAL BLIJFT HOOG

Het goede nieuws is daarom dat het animo om een ICT-studie te volgen de laatste jaren weer iets aan het toenemen is – na een jarenlange daling. Vorig studiejaar stroomden er 1531 nieuwe studenten in bij de universitaire studie (Technische) Informatica. Maar slechts 69% schreef zich dit huidige studiejaar opnieuw in. Dat betekent dat bijna 1 op de 3 nieuwe IT-studenten in het wetenschappelijk onderwijs tussentijds afhaakt. Van de 659 nieuwe eerstejaars studenten Kunstmatige Intelligentie overleefde slechts 66% het eerste studiejaar. Geen enkele andere universitaire studie kent zo’n hoog uitvalspercentage als bovengenoemde ICT-studies. Zelfs studies als rechten (71%) en bedrijfskunde (71%) die de naam hebben een hoog uitvalpercentage te hebben, scoren beter dan ICT-studies op universitair niveau.

Ook in het hbo klagen hogescholen over de te hoge uitvalcijfers bij ICT-opleidingen. Slechts 44% van de studenten die ooit zijn begonnen aan een ICT-studie heeft binnen 5 jaar een diploma op zak. Dit gemiddelde cijfer geldt zowel voor de ‘harde’ ICT-opleidingen als hbo-ICT, Informatica, Technische Informatica en Business IT & management, als voor de creatieve, vaak als softer bestempelde studies als Communication & Multimedia Design en Gametechnology.

VOORLICHTING IS EEN VAN DE MAATREGELEN

Het lage survivalcijfer voor eerstejaars ICT-studenten in het hbo is al jaren een punt van aandacht voor hogescholen. Zij hebben tal van maatregelen genomen om de uitval in een vroeg stadium terug te dringen: betere voorlichting over de studie, het invoeren van de studiekeuzecheck en een intensivering van de studiebegeleiding. De interventies beginnen nu langzaam effect te krijgen; er is een lichte vermindering van het aandeel studenten dat uitvalt, maar het uitvalpercentage is nog altijd hoog vergeleken bij anders studies.



Uit de gesprekken die vakredacteur Ester Schop van AG Connect voerde met de scholen en de samenstellers van de Keuzegids blijkt dat vooral veel studenten afhaken vanwege het hoge technische gehalte van IT-studies. “Veel eerstejaars studenten vergissen zich in de technische, wiskundige kant van een ICT-studie.”, reageert een medewerker van de Keuzegids Universiteiten 2018.



EERLIJKE VOORLICHTING VS HOGE INSTROOM

Hogescholen en universiteiten zitten daarom in een spagaat, merkt Schop. “De voorlichting moet wel eerlijk blijven. De technische component is er gewoon bij deze studies, die kun je niet verzwijgen. Dan creëer je valse verwachtingen. Maar het probleem is dat als het technische gehalte van de studie wordt benadrukt de kans groter wordt dat er minder studenten aan de poort zullen staan. Een geluid dat werkgevers – en Nederland ICT voorop – zeker niet zullen willen horen, met het oog op de verder oplopende tekorten.”



Branchevereniging Nederland ICT ziet de hoge uitval in ICT-studies al langer als een groot probleem. “De ICT-sector is onze economische motor, maar wij constateren al jaren een schreeuwend tekort aan geschikt personeel. De positieve invloed van ICT op de economie was waarschijnlijk nog groter geweest, als er voldoende mensen beschikbaar waren om de groei binnen de sector te faciliteren. Daarnaast werkt 70% van de ICT’ers in andere sectoren, waar het tekort aan personeel met ICT-vaardigheden ook steeds groter wordt”, zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT.



Naast lange-termijn oplossingen als het moderniseren van het curriculum, zijn er volgens haar ook snellere oplossingen nodig, zoals het (om- en bij-)scholen van mensen. En dan nog is het probleem niet snel opgelost; de studenten die nu instromen zijn over een aantal jaar pas beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Mits ze niet vroegtijdig afhaken.

