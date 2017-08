(tekst: Finster op Fryslân)

Elts doarp en eltse stedswyk in eigen boargemaster. Sadat de oerheid tichtby in gesicht krijt, en de minsken elkoar wer better witte te finen. It idee is fan Oeds Westerhof, direkteur legacy en netwurk by de Stichting Ljouwert-Fryslân 2018. Hy leaut dat Fryslân foar himsels soargje kin. ‘Wy moatte ússels helpe, wy hoege net holpen te wurden. As wy de goeie dingen dogge, dan streamt it nei ús ta. Sels útfine hoe’t wy libje wolle. As wy dan sjoen wurde as eksoaten, no, lit ús dat dan ek mar kultivearje.’

Lees hier verder