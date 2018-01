O, o, o, wat moeten we toch vaak hard lachen om de gemeente Leeuwarden. En nu is het alweer raak! Aanleiding is de nieuwste enquête waar onze burgemeester Ferd Crone mee loopt te leuren. Wat is er aan de hand? Crone wil graag van 8000 ingezetenen horen hoe goed het allemaal gaat in de gemeente. Hij heeft een ouderwetse brief rondgestuurd met maar liefst 63 vragen. En bij vraag numero 51 aangekomen, mogen de Leeuwarders invullen hoe ze aan hun nieuws uit Leeuwarden komen. Uiteraard staan daar de mainstreammedia opgesomd (vandaag weer gefêteerd met een vette bonus van dik 288.000 euro uit de provinciale pinautomaat voor nauwelijks opmerkzaam nieuws), maar ook het al reeds enige tijd overleden GPTV en de armetierige lokale omroep LEO. Zelfs het digitale De Grouster kan aangevinkt worden. Maar Liwwadders.nl (al negentien jaar 24/7 met veel plezier in de lucht gehouden en tussen de 1000 en 4000 lezers per dag!) en het Stadsblad Liwwadders (sinds september 1998, tienduizenden lezers) worden niet genoemd. Hahahahahaha.

Het is ons genoegzaam bekend dat deze twee populaire media buitenspel staan bij de verdeling van de gelden voor overheidscommunicatie. De inhoud schuurt te veel. De gemeente laat zich mooi kennen! Hahahaha.

Hoe kan dat nou?, zo kregen we te horen van onze enthousiaste lezers die de enquête van de burgemeester in de bus ontvingen. Wat vreemd! Wat is er aan de hand? U bent toch een prominente speler in onze gemeente? We halen de ene na de ander primeur van uw site. En we lezen interessante verhalen in uw krant, vooral als het over politiek gaat? En u bent vasthoudend en niet bang! Hoe doet u dat allemaal? Ja lezers, beschouw het negeren van Liwwadders maar als compliment. Het is ons wel duidelijk dat we deze Ferdiaanse enquête meteen in de oudpapiercontainer kunnen kieperen.