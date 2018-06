(tekst: college b en w)

De fractie van PAL GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de toekomst van het complex Zalen Schaaf. De lopende huurovereenkomst loopt namelijk per 1 januari 2019 af.

Het college antwoord dat de vastgestelde motie “Zalen Schaaf” wordt uitgevoerd. De afspraken uit deze motie eindigen eind dit jaar.

Het college is niet bereid om opnieuw een langjarig huurcontract met de exploitant af te sluiten, geheel in overeenstemming met de vastgestelde ontwikkelvisie van het Speelmanskwartier.

In lijn met de door de gemeenteraad aangenomen motie bereidt het college momenteel een prijsvraag voor waarbij goede en haalbare ideeën voor de locatie worden opgehaald, met als insteek om een vervolgtraject te starten met de indieners van het beste plan.