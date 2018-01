(Tekst: Persbericht – Friese versie onder dit bericht)

Geen Slachtemarathon 2018, maar natuurlijk in 2020 wel weer ‘gewone’ editie

Het idee voor de alternatieve Slachtemarathon werd over het algemeen positief ontvangen. Helaas heeft dit niet geresulteerd in een grote kaartverkoop. De organisatie heeft dan ook, in overleg met onder meer de dorpen, moeten besluiten geen Slachtemarathon 2018 te organiseren. Het deelnemersveld zou te klein worden. Dat is natuurlijk heel erg jammer, maar we kijken al wel meteen weer vooruit. Daarom zijn we blij dat we bekend kunnen maken dat de eerstvolgende Slachtemarathon plaatsvindt op zaterdag 13 juni 2020. Een gewone Slachtemarathon, over de Slachtedyk, van Raerd naar Oosterbierum.

Fijn dat je kaarten bestelde!

We vinden het ontzettend jammer dat er geen Slachtemarathon is in 2018. Net als jullie waarschijnlijk. Want door het bestellen van 1 of meer kaarten gaven jullie aan dat jullie graag deze bijzondere editie in dit bijzondere jaar wilde meemaken. Fijn dat jullie kaarten bestelden! De dorpen, de kunstenaars, sponsoren, leveranciers, productieteam en bestuur; samen hebben we er alles aan gedaan om het wel mogelijk te maken.

Praktische zaken: terugbetaling

En dan komt er ook meteen een aantal praktische zaken om de hoek kijken. We zullen het inschrijfgeld dat je hebt betaald uiteraard terugstorten op uw rekening. We zijn druk bezig met alle voorbereidingen daarvoor. Uiterlijk eind februari staat het bedrag dat je hebt betaald weer op de rekening waar je vandaan betaalde of we storten het terug naar uw credit card als je daarmee hebt betaald. Het gaat om het totale bedrag. Dus ook als je bijvoorbeeld shirts of hoodies hebt meebesteld of een extra nacht op de camping hebt geboekt, krijg je dat geld terug.

Volgende Slachtemarathon: 13 juni 2020

Op 13 juni 2020 is dus de volgende Slachtemarathon! En hoewel het nog even duurt, kun je alvast de data van de kaartverkoop in je agenda zetten. Voor Freonen start die op 26 januari 2020 en voor alle anderen op 1 februari 2020.

Tot slot

Nogmaals, we vinden het heel erg jammer dat er geen Slachtemarathon is in dit prachtige culturele jaar. Maar daarin ligt ook meteen de troost. Want op cultureel gebied is er zo veel te doen dit jaar, dat we ons zeker niet hoeven te vervelen. Kijk maar eens op 2018.nl. We ontmoeten jullie vast elders in de provincie dit jaar.

Bestuur en productieteam Slachtemarathon

Gjin Slachtemarathon 2018, mar fansels yn 2020 wol wer in ‘gewoane’ edysje

It idee foar de alternative Slachtemarathon waard oer it generaal posityf ûntfongen. Spitigernôch hat dat net resultearre yn in grutte kaartferkeap. De organisaasje hat dan ek – yn oerlis mei de doarpen – beslute moatten om gjin Slachtemarahton 2018 te organisearjen. It dielnimmersfjild soe te lyts wurde. Dat is fansels ferhipte spitich, mar we sjogge al wol fuortdaliks wer foarút. Dêrom binne we bliid dat we bekend meitsje kinne dat de earstfolgjende Slachtemarathon plak fynt op sneon 13 juny 2020. In gewoane Slachtemarathon, oer de Slachtedyk, fan Raerd nei Easterbierrum.

Tankewol datst kaarten besteld hast!

We fine it ferhipte spitich dat der gjin Slachtemarathon is yn 2018. Krekt as jim wierskynlik. Want troch it bestellen fan 1 of mear kaarten joegen jim dat aan jim graach dizze bysûndere edysje yn dit bysûndere jier meimeitsje woene. Moai dat jim kaarten besteld hawe! De doarpen, de keunstners, sponsoaren, leveransiers, produksjeteam en bestjoer; mei elkoar hawwe we der alles oan dien om it mooglik te meitsjen.

Praktyske saken: werombetelling

En dan komt der ek fuortdaliks in oantal praktyske saken om de hoeke sjen. We sille it ynskriuwjild datst betelle hast fansels weromstoarte op dyn rekken. We binne drok dwaande mei alle tariedings dêrfoar. Uterlik ein febrewaris stiet it bedrach datst betelle hast wer op de rekken dêr’st wei betelle hast of we stoarte it bedrach werom nei de credit card dêr’st mei betelle hast. It giet om it folsleine bedrach. Dus ek ast bygelyks shirts of hoodies besteld hast of in ekstra nacht op de camping boek hast, krijst dat jild werom. Dêr hoechst neat foar te dwaan.

Folgjende Slachtemarathon: 13 juny 2020

Op 13 juny 2020 is dus de folgjende Slachtemarathon! En ek al duorret it noch efkes, de data foar de kaartferkeap kinst alfêst yn de aginda sette. Dy is op 1 febrewaris 2020. Freonen kinne in wike earder al kaarten bestelle: op 26 jannewaris 2020.

Ta beslút

Nochris, we fine it tige spitich dat der gjin Slachtemarathon is yn dit prachtige kulturele jier. Mar dêryn leit ek fuortdaliks de treast. Want op kultureel mêd is der safolle moais te dwaan, dat we us net hoege te ferfelen. Sjoch mar ris op 2018.nl. We moetsje jim grif op oare plakken yn de provinsje dit jier.

Bestjoer en produksjeteam Slachtemarathon