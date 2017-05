(tekst: Finster op Fryslân)

It giet Nynke Rixt Jukema wer foar de wyn. Har projekt ‘Feel the Night’ heart net mear by Kulturele Haadstêd, mar it giet wól troch, yn binnen- en bûtenlân. Nynke Rixt kin fierder, mar se hat in dreech jier achter de rêch.

