NVWA maakt uiteindelijk alle resultaten inspecties horeca openbaar

Consumenten kunnen van steeds meer horecazaken zien hoe het er met de voedselveiligheid is gesteld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is bezig met een kaart waarop de actuele resultaten van inspecties in de horeca te zien zijn. Vanaf komende maandag is de beoordeling van alle bezochte zaken in Den Haag daarop te zien.

