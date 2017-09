(tekst: persbericht van NVM)

40 NVM-makelaars starten met nieuwe digitale platform

‘NVM Online Bieden’ maakt koopproces transparanter en flexibeler

Nieuwegein, 11 september 2017 – Vandaag zijn 40 makelaars van de NVM, verspreid over heel Nederland, met het digitale platform ‘NVM Online Bieden’ begonnen. Met deze nieuwe dienst kunnen via de deelnemende NVM-kantoren woningen te koop worden aangeboden op funda en voorzien van het ‘NVM Online Bieden’-label. Potentiële kopers kunnen daarna op het ‘NVM Online Bieden’-platform meebieden op de betreffende woning.

‘NVM Online Bieden’ is een digitaal en inzichtelijk inschrijvingssysteem bij de verkoop van woningen. Het platform maakt het biedproces transparanter en geeft potentiële kopers de mogelijkheid hun bieding gedurende het biedproces aan te passen. Het verkoopproces wordt via dit platform versneld, zodat na afloop van het biedproces (en na gunning door de verkoper) binnen afzienbare termijn de koopovereenkomst kan worden getekend.

“Dit online platform is in deze tijd, nu de woningmarkt op steeds meer plaatsen oververhit raakt, een welkome aanvulling voor geïnteresseerde kopers”, zegt NVM-woordvoerder Roeland Kimman. “In veel regio’s in Nederland en met name in grote steden als Amsterdam, Utrecht en Groningen worden woningen in een mum van tijd verkocht. Met ‘NVM Online Bieden’ maken alle gegadigden een serieuzere kans.”

Privacy gewaarborgd

Wie mee wil bieden op het online platform moet zich eerst bij het platform registreren en bij één van de deelnemende makelaars legitimeren. Om op een woning mee te kunnen bieden is aansluitend vooraf aanmelden bij die woning in het biedsysteem noodzakelijk. Bij het bieden is de privacy van de deelnemers gewaarborgd: bieders kunnen de persoonlijke gegevens van de overige deelnemers niet zien. “We denken dan ook dat we met dit platform een passend instrument hebben dat aansluit bij de behoefte van de consument en de huidige marktomstandigheden”, aldus Kimman.

Met ‘NVM Online Bieden’ heeft de NVM vorig jaar in Amsterdam en Groningen een eerste proef gedaan.

Meer informatie over de werking van het systeem is terug te vinden op www.nvm.nl/onlinebieden. Daar is ook te vinden welke NVM-makelaars deelnemen aan ‘NVM Online Bieden’.