Noorderlicht Fotomanifestatie 2017

NUCLEUS, de verbeelding van wetenschap

NUCLEUS is de titel van de Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie 2017. Deze 24e editie gaat over wetenschap en de verbeelding ervan door fotografen en kunstenaars. De tentoonstellingen staan in het teken van de menselijke drang om de wereld om ons heen te willen begrijpen en beheerse n. NUCLE US (‘de kern’) gaat over ontdekking en vooruitgang.

Oproep tot inzenden

Noorderlicht roept professionele fotografen, verwante kunstenaars en curatoren op om bestaand werk voor te stellen waarin wetenschap centraal staat. Dit kan over de speurtocht naar kennis gaan of het kan een reflectie zijn op de context en de maatschappelijke gevolgen ervan. Foto’s, video en digitale media zijn mogelijk.

De wetenschapsbeoefening kan het feitelijke onderwerp zijn, het kan ook om werk gaan dat de taal van de wetenschap als artistieke inspiratie gebruikt, of een combinatie van beide benaderingen.

NUCLEUS vindt plaats van 22 oktober tot en met 22 november in Groningen. Inzendingen voor het thema zijn welkom tot 3 juli