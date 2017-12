(Tekst: Persbericht)

Schietgebedjes, kilometers omrijden, inzetten van geluksgetallen, alles om het geluk onze kant op te krijgen. Dit jaar zijn wij ‘nuchtere’ Nederlanders in de ban van de Oudejaarstrekking. Meer dan de helft van de Nederlanders (52%) koopt een Oudejaarslot.

Om het geluk af te dwingen koopt één op de drie Nederlanders zijn Oudejaarslot ieder jaar opnieuw bij dezelfde ‘gelukswinkel’. 20% doet een schietgebedje voor een winnend lot en een grote groep kust in de winkel zijn lot voor geluk. En als we die Hoofdprijs dan winnen? Dan houden we liever onze mond tegen naasten en familie. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de Staatsloterij.

Geluk afdwingen en bijgeloof

Eén op de drie koopt zijn Oudejaarslot ieder jaar bij een specifiek verkooppunt, het liefst eentje waar al eerder een grote prijs viel. Ook meespelen met geluksgetallen is bij ongeveer een derde van de Nederlanders populair. Bij de Staatsloterij kun je zelf het eindcijfer van je lotnummer kiezen. Het vaakst gekozen cijfer blijft geluksgetal 7, maar ook wordt geluk toegedicht aan geboorte- of trouwdata. Bijna de helft van degenen die met een gekozen eindcijfer meespeelt (44%), doet dit op grond van het voorgevoel dat op dit cijfer een prijs valt. Een vijfde heeft weleens een schietgebedje gedaan voor een winnend lot. Vrouwen (25%) doen dit vaker dan mannen (15%). Ook het lot kussen helpt soms, denkt de Nederlander, 14 procent heeft zijn Oudejaarslot wel eens gekust voor geluk.

Verhalen van de winkelvloer

Het bijgeloof wordt ook herkend door de verkopers van Oudejaarsloten. Wim van Vuure, eigenaar van tabakswinkel John en Wim uit Amsterdam Osdorp: “Bijgeloof is volop aanwezig. In onze winkel geloven veel mensen op de een of andere manier in eindcijfer 7. Terwijl op eindcijfer 0 veel meer prijzen zijn gevallen. Er wordt veel gespeeld met geboorte- en trouwdata. Om mensen nog een handje te helpen, zegen ik de loten. Dat vinden mensen leuk.” Eigenaar Hans Poll van Cigo De Posthoorn in Amstelveen: “Bij onze winkel in Amstelveen worden boeddhabeeldjes voor de deur gezet. Klanten nemen ook gelukspoppetjes mee, die zet ik dan achter de toonbank. Blijkbaar helpt het want er zijn hier al diverse grote prijzen gevallen.”

Het spel én de knikkers

Bij de Staatsloterij Oudejaarstrekking gaat men massaal voor de winst, maar liefst 58 procent koopt om die reden een Oudejaarslot. Daarnaast is voor velen de Oudejaarstrekking niet weg te denken als traditie rond de jaarwisseling. Naast vuurwerk en oliebollen koopt 39% van de Nederlanders ieder jaar vanuit die gedachte een Oudejaarslot. Onder de wat jongere spelers (18 tot 24 jaar) speelt Fear Of Missing Out (FOMO) een grotere rol om mee te spelen dan onder de rest van Nederland (19% versus 9%).

Sharing is caring?

Een Oudejaarslot cadeau gekregen? Verwacht dan niet dat je de miljoenen zomaar voor jezelf mag houden als je wint. In 19 procent van de gevallen verwacht degene die het Staatslot voor jou kocht namelijk dat je de winst deelt. Dan kun je wellicht maar beter je mond houden. Een derde van de Nederlanders houdt tegen hun eigen kinderen de mond dicht over het winnen van een grote geldprijs. Ruim 15 procent vertelt het zelfs niet aan de eigen partner als het eenmaal zover is. En tegen vrienden wordt helemaal vaak gezwegen over de nieuw verworven rijkdom. Slechts 28 procent van de ondervraagden deelt dit nieuws met hen.